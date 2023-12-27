養生村住民年輕化 52歲就入住

台灣後年將邁入超高齡化社會，養生村需求量早已大增，想住進高端養生村的銀髮族，得先支付等同一棟房子、一五○○萬元押金，平均每個月支出超過十五萬元，該養生村的三百間房仍「全數滿住」，更有不少人排隊候補。養生村住戶平均年齡逐年降低，五十二歲就提前卡位，反映愈來愈多民眾不再堅持「養兒防老」，提前規畫晚年生活。

人力銀行今年公布的調查顯示，全台人口平均規畫退休年齡為五十九歲，傳統退休規畫以「家庭」為單位，隨著高齡單身人口日漸增加，退休規畫型態逐漸轉變為「一人好、人人好」。

靜宜大學社工系退休教授紀金山指出，台灣住宅自有率超過七成，半數長者都有房，但原生家庭的照顧功能愈來愈薄弱，子女無法負擔照顧重擔，不少新興退休族群才積極尋找老人住宅，也帶動台灣養生村搶手的現象。

開放營運十八年的長庚養生村規定，年滿六十歲、可自理生活的亞健康長者才能申請入住。過去十年，住戶平均年齡為八十歲，今年平均年齡降至七十八點七歲。長庚養生文化村專員張宗憲指出，此數據代表愈來愈多銀髮族提早規畫晚年生活，不再堅持養兒防老，許多人選擇住進老人住宅。

潤福養生村董事長楊子敬表示，有一位喜歡爬山的住戶，五十二歲就入住，更有五十歲就入住的房客。他分析這類輕銀族的共同特徵為「勇於嘗試」，未必將潤福當作終老處，而是休息的中繼站，也不乏退休擔任顧問職或持續工作的住客。

然而，銀髮族想住進養生村，得具相當財力。以潤福為例，住民至少需簽約十年，入住押租金從七○○萬元至一五○○萬元，加上每月管理費、水電費、伙食費等每月雜費兩萬六，換算後每月最低需七、八萬元，如入住三十坪、高樓層房間，每月支出超過十五萬元。

除養生村，「全齡宅」也受銀髮族歡迎。如板橋的新光傑仕堡，不限年齡，月租費為六萬元至八萬八千元，但住戶需繳納五十萬保證金；紀金山創立的青銀共居住宅、台中好好園館，短住月費為五萬三千八百元，長住月費則為四萬五千元，更也得繳二○○萬元到八五○萬元。