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催出XBB疫苗打氣 各縣市因地制宜

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

新冠防疫持續三、四年，國人出現「新冠疲累」，以致XBB疫苗打氣低迷。但部分縣市衛生局在社區、賣場、火車站設臨時接種站，讓路過民眾就近施打，省下掛號費。另規畫「隨到隨打」醫療院所，提高接種便利性，希望刺激打氣，讓民眾安平健康過好年。

屏東縣在這波新冠疫苗施打率排行上獨占鼇頭，衛生局長張秀君表示，「貼心、用心」是提高疫苗接種率的不二法門，必須祭出因地制宜措施，才能加強民眾的施打意願。她指出，每逢假日、節慶日，衛生局就會在火車站廣場、藝文活動現場設置接種站，只要民眾路過，持健保卡就能打疫苗，節省許多時間。

 針對偏鄉地區，屏東縣衛生局則規畫疫苗專車，醫護人員下鄉，至各地活動中心舉辦衛教活動，並提供施打服務。另有行動復能車，深入社區，除了協助失能者復健，公衛護理師也幫打疫苗。

 此外，為了加強民眾對於疫苗的正確認知，屏東縣推出三輪車遊街廣播等懷舊宣導措施，提供身障者就業機會，騎著電動三輪車，繞著大街小巷，放送接種相關訊息，張秀君說，「鼓勵老年人接種新冠疫苗，減少重症及死亡風險，可是功德無量」。

台北市新冠疫苗接種成績不如預期，衛生局長陳彥元表示，這一波新冠疫苗的打氣確實低迷，目前台北市也才打了十萬多劑。為此，衛生局正研擬催打措施，包括，廣設社區接種站，讓民眾能就近施打，減免掛號費，不需至醫療院所預約。另外，北市衛生所拍攝衛教宣導廣告影片，也即將於有線電視公益頻道播放。

桃園市則以獎勵方式鼓勵年滿六十五歲長者接種流感、新冠、肺炎鏈球菌等三大疫苗，衛生局長劉宜廉說，年長者免疫力較差，一旦感染易引發重症，希望符合資格的民眾踴躍接種，而桃園市特別規畫接種場所，盡可能同時接種三劑，節省許多時間。

桃園市衛生局副局長黃翠咪指出，為了提高XBB疫苗打氣，市政府與不少大賣場合作，設置臨時接種站，除了中央所提供五百元超商禮券，另準備實用的宣導品（水果、礦泉水等）。再者，與衛生所及多家醫療院所合作，開設「隨到隨打」門診，不用預約，相當便民。

疾管署也表示，目前全台約三千家醫療院所可接種XBB疫苗，其中有超過一千六百家提供隨到隨打服務，民眾可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」查詢相關的疫苗施打資訊。

新冠疫苗 衛生局 屏東縣

延伸閱讀

新冠疲累4／提高疫苗打氣 部分縣市設臨時接種站

新冠疲累3／疫情高峰即將來襲 疾管署催打XBB新冠疫苗

新冠疲累2／年長者同時打新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗

新冠疲累1／國人低估新冠疫情 專家憂年長者身陷危機

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