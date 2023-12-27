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「罩」顧健康 人潮聚集要戴好

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署發言人羅一鈞。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞。本報資料照片

上周新冠併發症個案增三二六例，創四個月來新高，死亡增卅七人，則是九周來新高，疾病管制署發言人羅一鈞指出，本土JN.1近四個星期來本土JN.1占比升至百分之九，預估一月中旬將成主流株，因其具有逃脫能力，提高感染風險，民眾應盡速接種XBB疫苗，另建議民眾，前往人潮聚集場所時最好戴上口罩

根據疾管署評估，目前國內新冠疫情屬於「略升」，但全球陽性率正處在高點，特別是鄰近東南亞病例數仍持續上升。羅一鈞指出，近期屬於BA.2.86系列的JN.1境外檢出提升，本土占比已近一成，雖然目前疾病嚴重度並沒有上升，但可能有較高的免疫逃脫性。

羅一鈞說，依荷蘭今年針對六十歲以上接種XBB疫苗效益研究顯示，對預防感染後住院以及重症保護力達七成。此外，世界衛生組織（WHO）日前公布最新疫苗建議，XBB.1.5疫苗對XBB系列（EG.5、HK.3及HV.1等）及BA.2.86系列（BA.2.86、JN.1等）變異株皆有保護力。

因應新冠等多種呼吸道病毒在秋冬流行，疾管署推出「三針有幸」的疫苗催種計畫。羅一鈞表示，六十五歲以上長者可同時公費接種包括新冠疫苗在內的三種疫苗，並可在接種疫苗後，拿到十劑新冠快篩。他表示，民眾若出現相關症狀，可利用快篩試劑檢測，一旦染疫則可盡早就醫。

此外，醫院、診所、護理之家，以及老人福利機構（長照安養機構等）仍維持口罩配戴措施，並沒有鬆綁。羅一鈞建議，長者或免疫低下者外出時，若在人潮聚集且無法保持適當距離、處於通風不良之場所，盡量需戴口罩維護自身健康。

新冠疫苗 羅一鈞 口罩

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