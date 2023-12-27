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健康你我他／幫洗澡話家常 老父不再鬱悶

聯合報／ 文／吳奕平（中市北區）
照服員負責認真，抱起64公斤的家父，游刃有餘。圖／吳奕平提供
照服員負責認真，抱起64公斤的家父，游刃有餘。圖／吳奕平提供

家父近80歲，曾是大學教授，重養生也愛運動，卻在今年六月中旬血栓腦中風，及時送醫於黃金3小時內注射血栓溶解劑，搶回生命。

但中風後，留下許多後遺症，左半邊癱瘓、手腳麻木，不良於行，吞嚥及語言都有障礙。家父很不能接受事實，整天神情呆滯，鬱鬱寡歡，不想復健，家母心急如焚。

幸好鄰居阿姨告知家母政府有推長照2.0政策，指導我們申請流程，找到個管師，經評估填寫資料，介紹風評不錯的「好顧長照居家機構」，他們安排一位身高近180公分，又孔武有力的年輕小夥子­­­­­­，他抱起64公斤的家父，游刃有餘，且這位小夥子很負責認真。

他每次幫家父洗澡時，都讓家父雙腳泡在熱水裡，再做頭部按摩，浴室內熱氣瀰漫，家父浴後全身舒暢，休息10分鐘後，再做關節活動，邊按摩邊閒話家常，又舉他服務的個案為例，以幽默有趣的言語，鼓勵家父努力復健。

漸漸地，家父放下內心的鬱悶，心情隨之開朗，胃口也大增，魚肉、蔬果食之愉悅，氣色也見圓潤，親朋好友來探望時，大讚家父恢復神速，家母也一掃陰霾。

經過這些日子復健，父親腳力大增，手指頭也漸能彎曲，接近日行百步，手能握物，相信假以時日，家父能在照顧人員的細心照料下，一天一天好轉起來。

復健 腦中風 長照

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