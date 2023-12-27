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吞嚥困難未就醫 確診已是第3期食道癌

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
食道癌發現多已中晚期，治療上會大大影響病患生活品質，一旦有症狀不要輕忽。圖／123RF
食道癌發現多已中晚期，治療上會大大影響病患生活品質，一旦有症狀不要輕忽。圖／123RF

癌症蟬聯41年國人十大死因之首，其中食道癌更是男性殺手，一名60歲黃姓獨居男子「吞嚥困難」已久卻忽視症狀，直到無法吞嚥就醫，確診已是第三期食道癌。醫師表示，食道癌發現多已中晚期，治療上會大大影響病患生活品質，一旦有症狀不要輕忽，生活中避免菸、酒、燙、辣飲食，最好每一、兩年就要做一次消化道胃鏡檢查。

獨居的黃先生確診食道癌第3期後，很憂心治療費用龐大無法負擔，且無人照顧，因此「拒絕治療」。國健署癌症防治組長林莉茹說，當時醫院個管師小鋒主動發現，啟動跨團隊、跨科別的協助，才知道原來黃先生當初就是因為擔心看病請假影響工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，延誤了最佳治療時機。

林莉茹表示，在個管師小鋒以及癌症照護團隊的協助下，幫助黃先生申請補助費用、保留現有的工作等，他才願意接受完整的治療，目前已穩定接受治療，並已重返工作崗位。

國泰醫院胸腔外科主任顏銘宏表示，食道癌早期無症狀，等到症狀影響患者生活時，多半已不只是中晚期，而是步入「末期」狀態，治療相當受限，多會切除食道並進行重建，而食道賁門被切除後無法防止胃酸逆流，用胃或大腸重建後，食量下降外，還會有嚴重胃食道逆流問題。

「男性食道癌死亡率是女性的9倍。」顏銘宏指出，男性患者多為勞務工作者，生活型態大多有菸酒習慣，好發於50至70歲的年紀，大多擔心影響工作而延誤就醫，讓病情更加嚴重。

顏銘宏表示，食道發生癌變，主因之一即是烈酒，其次是熱傷害，都會造成食道黏膜的傷害。人體細胞承受溫度最高不超過40℃，建議熱飲放涼一點再飲用，麻辣鍋這類又辣又燙的食物也盡量少吃，抽菸習慣也應及早戒除。

衛福部國健署自97年起開辦「癌症診療品質認證」，全台有67家醫療院所通過認證，提供跨科別、團隊的醫療服務，已服務8成5以上的癌友，台灣全癌別病患5年存活率，也從95年至99年間的51.1%，提升為106年至110年間的62.1%，增幅21.53%，顯示10年間癌症照護品質已有提升。

食道癌 癌症

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