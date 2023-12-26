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新冠疲累1／國人低估新冠疫情 專家憂年長者身陷危機

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
面對新冠變異株，民眾「個人免疫力不足」，專家籲高風險族群盡量接種公費疫苗。圖／本報資料照片
面對新冠變異株，民眾「個人免疫力不足」，專家籲高風險族群盡量接種公費疫苗。圖／本報資料照片

一次家族聚餐，竟險些讓80多歲王先生一命嗚呼。他在用餐後幾天發燒、咳嗽而緊急就醫。在檢查後發現，王先生肺功能急速下降，院方隨即安排住進加護病房進一步檢查。結果顯示，他是感染新冠肺炎病毒所致。國內感染症權威教授盛望徽警示，新冠所造成重症及死亡風險遠高於流感，民眾切勿等閒視之，應儘速接種XBB.1.5疫苗。

疾病管制署疫報顯示，國內COVID-19本土疫情持續延燒。近幾周來，平均每周確定病例（中症、重症併發症）均超過200例，至於每周死亡人數則為30多人，嚴重威脅國人健康、生命安全。

疾管署預估，這波新冠疫情高峰將出現在明年一月中下旬，屆時單日確診人數恐接近兩萬人，重症住院、死亡等人數也將勢必再創近期高峰。儘管我國於112年9月26日起開打XBB.1.5疫苗，優先開放65歲以上長者接種，且為提高接種意願，各縣市也提供500元商品禮券及10劑COVID-19家用抗原快篩試劑等獎勵措施，但打氣仍不如預期。

接種資料顯示，疾管署今年採購600多萬劑流感公費疫苗，施打人數已逾600萬人，目前所剩不多，相較之下，較早開打的新冠XBB疫苗接種人次仍不及80萬。

針對新冠肺炎對於民眾威脅程度遠高於流感，但施打率卻無法拉升的現狀，台灣大學醫學院小兒感染科教授黃立民對此感到憂心。他表示，受到「防疫疲累」心理影響，許多民眾並未將新冠肺炎當成一回事，認為病毒已經流行超過三年，毒性應該弱化了，即使感染，症狀也只會小感冒。

黃立民指出，大部分民眾對於新冠病毒仍存有迷思，以為自己感染過病毒，或打過三、四次新冠疫苗，身體應該還有抗體，以致對於最新XBB.1.5疫苗興趣缺缺，覺得沒有接種的必要性。

上述80多歲王先生即為典型個案，曾罹患腦中風、心肌梗塞，屬於新冠重症及死亡高風險族群。因這兩、三年來，陸續接種過三劑新冠疫苗，期間也曾確診過，而心生鬆懈。對於最新疫苗的接種，抱持著觀望態度。

但沒想到，就在全家人在餐廳聚餐的幾天後，王先生出現發燒、咳嗽、胸悶、易喘等類流感症狀，行動力變差，被緊急送至急診，並確診為新冠肺炎，肺功能嚴重下降，只剩原本三分之一，因情況危急，被安排至加護病房。在台大醫療團隊搶救下，施以抗病毒藥物，才逐漸好轉。

世衛組織研究發現，平均每六個月新冠病毒就會出現新的變異株，目前JN.1變異病毒株就在許多國家迅速蔓延，掀起另一波疫情高峰。黃立民表示，該病毒株具有超強的免疫逃脫能力，之前感染過其他病毒株的人仍可能再度感染，因此，有必要接種XBB.1.5疫苗，提高保護力，降低重症及死亡風險。

盛望徽表示，近期社區新冠肺炎感染風險明顯變高，這也反映在重症併發、死亡等人數，而疾管署疫報顯示，約九成九重症住院、死亡個案均未施打過XBB.1.5疫苗。

盛望徽指出，再過三至四周，國內將面臨另一次新冠疫情的考驗，屆時單日確診人數恐接近兩萬大關，感染人數激增，重症及死亡人數勢必跟著增加，國人應該謹慎看待此波衝擊。

世衛組織及美國何大一博士團隊均認為，現有XBB疫苗對目前各國流行XBB系列（如EG.5等）及新興變異株如JN.1皆有保護力。此外，荷蘭最新研究顯示，XBB.1.5疫苗對於60歲以上民眾接種後預防感染後住院保護力可達70.7％，在預防重症保護力可達73.3％。

全國65歲以上民眾XBB.1.5疫苗接種率仍偏低，黃立民、盛望徽等專家強烈建議，中老年人、慢性病患等高風險族群趕快接種疫苗。一般施打後兩周才會產生足夠的保護力，如能在最近接種，就可在趕在明年一月中下旬疫情高峰之前，做好準備。

台大感染科教授 盛望徽。圖／本報資料照片
台大感染科教授 盛望徽。圖／本報資料照片
台大小兒感染科教授黃立民。圖／本報資料照片
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新冠疫苗 新冠肺炎 疫情 類流感 確診 疾管署

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