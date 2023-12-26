大腸癌年奪6000多人命 肥胖及抽菸都是風險因子

每年約有6000多人因大腸癌送命，很多人知道肥胖、嗜吃加工肉品、紅肉及燒烤食物等是危險因子，醫師提醒，其實抽菸也是，菸害會影響腸道功能，提升罹癌風險，籲定期篩檢。

大腸癌曾蟬聯國人10大癌症首位15年，直到今年才被肺癌擠下、退居第2，北投健康管理醫院副院長梁程超今天透過新聞稿提醒，每年仍有約1萬6000人罹患大腸癌，並有6000多人因此喪命。

研究證實定期篩檢可降低晚期癌症發生率與死亡率，梁程超解釋，大腸癌早期幾乎無明顯症狀，等到有症狀時大多為晚期，不少人甚至是健康檢查意外發現。

他舉例如51歲林姓男子，長期抽菸外，看起來不算太胖但BMI數值已達到肥胖體位，因經常加班不愛運動，每到假日就靠吃美食慰勞自己，久而久之健康亮紅燈，今年初員工健檢結果不佳。

考量林男愛吃高油脂、不愛吃蔬菜，再次健檢時加上肺部低劑量電腦斷及腸胃內視鏡檢查，果然發現肺部有支氣管壁增厚及輕度浸潤現象；大腸內有3顆大小不一的瘜肉，經切除與後續病理化驗，其中一顆確認為管狀腺瘤並已發展為大腸癌原位癌。

梁程超指出，大腸癌的分期，主要是以腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯有無、遠端轉移來做分期，大腸癌零期（原位癌）時就被發現，只需大腸鏡切除腫瘤即可，但如腫瘤過大或切除後邊緣不乾淨有腫瘤細胞殘留，則須接受手術切除。

目前政府補助50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，當檢查結果為陽性、接受大腸鏡診斷確診，當個案是大腸癌第0期、第1期，早期患者容易治癒，5年存活率都超過9成。

梁程超提醒，抽菸不僅影響肺部，也會影響腸道功能，提升罹患大腸癌的風險，其他風險因子還包括年齡（50歲以上）、家族病史、罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症、肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食及飲酒等，應積極主動接受篩檢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康