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跑道燈光維護妥善率達99% 桃機榮獲公共工程金質獎特優

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場戮力提升公共設施維護品質，確保飛航安全，燈光維護妥善率達99%以上。圖/機場公司提供
桃園機場戮力提升公共設施維護品質，確保飛航安全，燈光維護妥善率達99%以上。圖/機場公司提供

由行政院公共工程委員會主辦的第23屆「公共工程金質獎」，今天舉行頒獎典禮，「桃園國際機場航空地面燈光系統維護」榮獲公共設施維護管理「特優」獎項殊榮，為機場公司成立以來首次榮獲金質獎最高榮譽獎項。

機場公司表示，桃園機場燈光系統維護，依據國際民航組織（ICAO）及民航局所頒佈的規定裝設，符合國際標準。燈光系統裝設於跑道及滑行道，引導客機、貨機等航空器，在夜間及低能見度情形下做為目視輔助，為機場關鍵基礎設施之一，維護燈光系統的品質直接關係到飛航安全，此次獲獎不僅是肯定更是責任的延續。

機場公司指出，公共工程金質獎有工程界奧斯卡獎之稱，評選指標包括維護管理制度、維護作業品質、維護文件管理、節能減碳、防災安全、環境保育及創新科技等。桃機為全台唯一24小時運作的機場，場內跑滑道共計112條燈光迴路、8,001盞燈，維護團隊晝夜不停歇，分秒必爭守護飛安，每日巡檢確保飛航安全，故障維修立即處理，使燈光維護妥善率達99%以上。

機場公司除依據國際民航組織（ICAO）及民航局規範，針對燈光系統訂定維護目標，像是「單一跑道故障燈具修復時間小於30分鐘」、「各類燈光妥善率至少95%以上」、「燈光強度達平均強度50%以上」及「供電切換時間小於1秒」等；更導入新科技，因應各式燈具配置燈光維修專車及節省人力的燈光檢測車，透過電腦儀器檢測提升維修服務品質，落實維護管理且零事故、零職災，提供航空器安全起降的目視輔助服務，鋪設出一條安全出發和回家的路。

機場公司表示，隨著旅運量快速復甦，全力推動桃機各項工程建設，也積極進行機場各項軟硬體設施設備的維護工作，並嚴格把關要求維護品質，期許能以持續穩定優質的服務水準，打造值得國人驕傲的桃園國際機場。

桃園機場成立以來首次榮獲金質獎最高榮譽獎項，機場公司董事長楊偉甫(左4）與同仁合影。圖/機場公司提供
桃園機場成立以來首次榮獲金質獎最高榮譽獎項，機場公司董事長楊偉甫(左4）與同仁合影。圖/機場公司提供
「桃園國際機場航空地面燈光系統維護」榮獲公共設施維護管理「特優」獎項殊榮，由行政院長陳建仁頒發獎座，機場公司副總經理孫宏彬（右）代表領獎。圖/機場公司提供
「桃園國際機場航空地面燈光系統維護」榮獲公共設施維護管理「特優」獎項殊榮，由行政院長陳建仁頒發獎座，機場公司副總經理孫宏彬（右）代表領獎。圖/機場公司提供
桃園機場榮獲金質獎最高榮譽獎項，機場公司董事長楊偉甫(右5）率同仁領獎，並與行政院長陳建仁(左4）、行政院政務委員吳澤成（左3）等人合影。圖/機場公司提供
桃園機場榮獲金質獎最高榮譽獎項，機場公司董事長楊偉甫(右5）率同仁領獎，並與行政院長陳建仁(左4）、行政院政務委員吳澤成（左3）等人合影。圖/機場公司提供

桃園機場 民航局 桃機

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