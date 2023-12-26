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台南跨年元旦活動夯 旅宿訂房率已逾9成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市一系列古蹟、博物館等景點，吸引跨年元旦觀光人潮，市府文化局也邀請民眾一同體驗文化古都的跨年。圖／台南市文化局提供
台南市一系列古蹟、博物館等景點，吸引跨年元旦觀光人潮，市府文化局也邀請民眾一同體驗文化古都的跨年。圖／台南市文化局提供

2023年即將畫下句點，台南市政府每年規畫的跨年晚會，加上文化園區、博物館及觀光景點等遊程，吸引許多民眾到台南跨年，據市府觀旅局統計，目前元旦連假訂房率已逾9成；文化局則整理一系列古蹟、博物館等跨年元旦行程，邀請大家一同體驗文化古都的跨年。

文化局表示，龍崎空山祭今年以《龍火餘燼》為主題，開展迄今短短3天，已超過2千人次遊客參觀，跨年元旦連假可望吸引更多遊客，且開展首周更推出購票限定禮，27日至30日期間，每天前100名進場遊客，就有機會獲得「限定空山祭毛巾」。

此外，原訂販售至31日的台南古蹟漫遊券，因反應熱烈，文化局決定延長販售時間至明年3月10日，讓民眾可以優惠價格，玩遍安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城等經典古蹟。

文化局提到，安平古堡園區熱蘭遮博物館及市立博物館都是甫開館的新景點，其中，市博館開館常設展及特展內容，都響應台南400的核心價值，值得民眾趁跨年元旦連假前往參觀。

跨年倒數後也是為「台南400」拉開序幕，觀旅局表示，今年跨年晚會是縣市合併以來，首次永華及新營2地同日舉辦，民眾在看完跨年晚會後，可到全國最低海拔的觀日出勝地二寮，迎接元旦日出；龍崎空山祭及月之美術館更是為2024台灣燈會暖場。

另外，新化虎頭埤風景區在元旦將舉辦「2024龍騰虎躍－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」；國立台灣歷史博物館30日也有動物搭火車及泡泡足球體驗等活動；總爺藝文中心、台南正統鹿耳門聖母廟分別有藝文、市集等跨年元旦活動，適合全家大小一同歡度假期。

觀旅局指出，台南元旦連假訂房率已達9成以上，為替旅客住宿房價把關，後續將聯合消保官辦理元旦連假專案查核旅宿業訂房資訊，同時，提醒消費者在購買住宿票券時，務必注意票券上須載明履約保證銀行與日期等，也切勿選擇非法旅宿，才能保障自身權益與安全。

台南跨年元旦連假期間活動豐富，月之美術館更為2024台灣燈會暖場。圖／台南市觀旅局提供
台南跨年元旦連假期間活動豐富，月之美術館更為2024台灣燈會暖場。圖／台南市觀旅局提供
龍崎空山祭今年以《龍火餘燼》為主題，跨年元旦連假可望吸引更多遊客，且27日至30日期間，每天前100名進場遊客可獲得「限定空山祭毛巾」。圖／台南市文化局提供
龍崎空山祭今年以《龍火餘燼》為主題，跨年元旦連假可望吸引更多遊客，且27日至30日期間，每天前100名進場遊客可獲得「限定空山祭毛巾」。圖／台南市文化局提供
台南左鎮二寮為全國最低海拔迎接曙光的觀日出勝地。圖／台南市觀旅局提供
台南左鎮二寮為全國最低海拔迎接曙光的觀日出勝地。圖／台南市觀旅局提供

元旦連假 跨年晚會 台南

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