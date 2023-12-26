台灣新車安全評等第4季出爐 NISSAN KICKS奪五星

交通部今天公布台灣新車安全評等（TNCAP）第4季2車型評等，NISSAN KICKS奪五顆星、TOYOTA YARIS則獲得三顆星。此外，明年3月底，預計公布2車型LEXUS NX、HONDA FIT的車輛安全評等結果。

去年起，交通部建立完成台灣新車安全評等制度，迄今公布四次8車型TNCAP評等結果。交通部今年依序公告6車型TNCAP評等結果，3月30日第1季評等，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星；6月29日第2季評等，TOYOTACOROLLA ALTIS獲5顆星、HONDA CR-V獲3顆星；9月26日第3季評等，FORD KUGA獲3顆星、FORD FOCUS獲5顆星。

今天再公布台灣新車安全評等（TNCAP）第4季2車型評等，NISSAN KICKS奪五顆星、TOYOTA YARIS則獲得三顆星。

交通部指出，NISSAN KICKS於四大安全領域，得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

TOYOTA YARIS於四大安全領域，得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，第1期TNCAP計畫自2018年執行至今年底，今年已完成8款熱銷車型評等測試；目前行政院已核定第2期2024年至2028年計畫。

他表示，未來每年車輛評等測試持續執行，規章、檢測能量持續精進，國內規章TNCAP1.0版後，下一型到中期執行TNCAP2.0版，結束前會建議國內TNCAP3.0版規章調整和新增建置。

林福山也說，除了政府執行車輛撞擊測試評等，目前國內也有車廠開始探詢自費測試評鑑，未來逐漸朝向讓業者自主送車評等，充分揭露讓市場知悉。