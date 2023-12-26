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周三入夜變天各地飄雨 周日跨年東半部見曙光要碰運氣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，未來一周兩波東北季風報到，周四起迎風面降雨轉趨明顯，到周六冷空氣減弱；周日跨年再迎一波大陸冷氣團，入夜後乾冷，僅東半部局部短暫雨。聯合報系資料照
中央氣象署指出，未來一周兩波東北季風報到，周四起迎風面降雨轉趨明顯，到周六冷空氣減弱；周日跨年再迎一波大陸冷氣團，入夜後乾冷，僅東半部局部短暫雨。聯合報系資料照

明天白天各地天氣大致穩定，但入夜後各地飄雨，影響至周四。中央氣象署指出，未來一周兩波東北季風報到，周四起迎風面降雨轉趨明顯，到周六冷空氣減弱；周日跨年再迎一波大陸冷氣團，入夜後乾冷，僅東半部局部短暫雨，因此東半部要見到元旦曙光機率較低，要碰運氣。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天白天，各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨；不過，明入夜後，南方雲系北上，各地均有零星飄雨現象，影響至周四。

周四東北季風增強，迎風面降雨轉趨明顯。另外，周四因南方水氣影響，若水氣及溫度配合，各地3500公尺以上高山，可能降雪。

周五南方雲系水氣減少，中南部恢復多雲到晴；北部、東半部仍受東北季風影響，有局部短暫雨，其中東北部地區有較大雨勢發生機會。

葉致均指出，周六東北季風稍微減弱，水氣逐漸減少，東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

到了跨年周日（31日），另波東北季風增強，影響到元旦，葉致均說，這波水氣沒有很多，僅基隆北海岸、東半部地區局部短暫雨；入夜後轉乾冷，僅東半部地區局部短暫雨。1月2日東北季風減弱，水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部地區局部短暫雨。

溫度方面，明天氣溫回升2至3度，各地高溫約23至26度，明晨低溫仍偏低，中部以北、東北部低溫14至16度，其他地區17至18度，空曠地區、近山區平地花東縱谷一帶，溫度更低。

周四東北季風增強，相比前幾波冷空氣，低溫無太大變化，各地低溫約18至20度、高溫約22至24度。

周五中南部高溫明顯回升，下波冷空氣31日報到，目前看來強度比28日強，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北、東北部低溫14至16度，其他17至18度。

東北季風 低溫 冷氣團 元旦 跨年

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