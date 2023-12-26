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全台首家迪士尼病房揭幕 北醫院長：病童也有快樂權利

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
迪士尼、中華民國喜願協會與台北醫學大學附設醫院，今天正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。記者林琮恩／攝影
迪士尼、中華民國喜願協會與台北醫學大學附設醫院，今天正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。記者林琮恩／攝影

迪士尼、中華民國喜願協會與台北醫學大學附設醫院，今天正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。迪士尼兒童醫院計畫全球已與超過750間兒童醫院與兒科空間合作。院方表示，醫院成立首位收治的病人即是一位兒童，將秉持醫病也醫心的理念，幫助孩子在治療過程中快樂成長。

「住院病童也有追求快樂的權利。」北醫附醫院長施俊明表示，自己走過迪士尼病房所在的7A病房多次，感受迪士尼主題病房的歡樂氛圍，北醫附醫1976年開診，第一位門診病人就是一位兒童，47年來，醫院以病人為中心做了許多努力，推動兒童友善場域即為重點之一，與迪士尼理念相同，要把病房白色巨塔，變成溫暖歡樂的場域，幫孩子把病治好，也要幫助他們快樂成長，醫病也醫心。

北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，該院7A病房收治不分疾病別的兒童病人，最多可開設42床，現因護理人力短缺，共開設36床；病童平均住院約一周，但罹患白血病的兒癌患者，住院時間較長，需6至8周。病童在醫院期間，與原本生活環境、親友疏離，透過迪士尼病房的建置，能讓病童放寬心，兼顧娛樂需求、快樂成長。

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂表示，迪士尼兒童醫院計畫已與全球超過750家醫院合作，共投入超過1億美元，在病童與家屬最需要的時候為其帶來歡樂，重塑住院體驗；迪士尼很榮幸成功將兒童醫院計畫落地台灣，並期待未來拓展至全台其他醫院。

喜願協會理事長陳昭峰表示，協會成立以來服務2550位喜願兒（即重症病童）為其圓夢，其中200多名兒童的夢想與迪士尼有關。2021年得知迪士尼兒童醫院計畫，便極力爭取在台灣建置一家迪士尼兒童醫院，讓病童在治療過程中，也能有勇氣、快樂的面對困境。

藝人王心凌今也出席擔任心願大使，並送給2位病童紀念款玩偶。她表示，孩子治療期間可能有不安的感受，期待透過迪士尼故事，為病童帶來撫慰心靈的力量。有家長分享，若有迪士尼角色陪伴，確實能減輕孩子住院時的不安感受。

藝人王心凌今出席北醫附醫迪士尼兒童病房開幕。記者林琮恩／攝影
藝人王心凌今出席北醫附醫迪士尼兒童病房開幕。記者林琮恩／攝影
北醫附醫迪士尼病房位於醫院7A區，除設置迪士尼景觀、播放影片外，也有專門設計的病服。記者林琮恩／翻攝
北醫附醫迪士尼病房位於醫院7A區，除設置迪士尼景觀、播放影片外，也有專門設計的病服。記者林琮恩／翻攝
藝人王心凌今出席北醫附醫迪士尼兒童病房開幕。記者林琮恩／攝影
藝人王心凌今出席北醫附醫迪士尼兒童病房開幕。記者林琮恩／攝影
藝人王心凌今也出席擔任心願大使，並送給2位病童紀念款玩偶。記者林琮恩／攝影
藝人王心凌今也出席擔任心願大使，並送給2位病童紀念款玩偶。記者林琮恩／攝影

迪士尼 北醫 患者

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