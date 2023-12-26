全台首家迪士尼病房揭幕 北醫院長：病童也有快樂權利

迪士尼、中華民國喜願協會與台北醫學大學附設醫院，今天正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。迪士尼兒童醫院計畫全球已與超過750間兒童醫院與兒科空間合作。院方表示，醫院成立首位收治的病人即是一位兒童，將秉持醫病也醫心的理念，幫助孩子在治療過程中快樂成長。

「住院病童也有追求快樂的權利。」北醫附醫院長施俊明表示，自己走過迪士尼病房所在的7A病房多次，感受迪士尼主題病房的歡樂氛圍，北醫附醫1976年開診，第一位門診病人就是一位兒童，47年來，醫院以病人為中心做了許多努力，推動兒童友善場域即為重點之一，與迪士尼理念相同，要把病房白色巨塔，變成溫暖歡樂的場域，幫孩子把病治好，也要幫助他們快樂成長，醫病也醫心。

北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，該院7A病房收治不分疾病別的兒童病人，最多可開設42床，現因護理人力短缺，共開設36床；病童平均住院約一周，但罹患白血病的兒癌患者，住院時間較長，需6至8周。病童在醫院期間，與原本生活環境、親友疏離，透過迪士尼病房的建置，能讓病童放寬心，兼顧娛樂需求、快樂成長。

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂表示，迪士尼兒童醫院計畫已與全球超過750家醫院合作，共投入超過1億美元，在病童與家屬最需要的時候為其帶來歡樂，重塑住院體驗；迪士尼很榮幸成功將兒童醫院計畫落地台灣，並期待未來拓展至全台其他醫院。

喜願協會理事長陳昭峰表示，協會成立以來服務2550位喜願兒（即重症病童）為其圓夢，其中200多名兒童的夢想與迪士尼有關。2021年得知迪士尼兒童醫院計畫，便極力爭取在台灣建置一家迪士尼兒童醫院，讓病童在治療過程中，也能有勇氣、快樂的面對困境。