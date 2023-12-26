牙周病重缺牙者日增 奇美醫發表植牙合併活動假牙治療

年輕人吃檳榔、抽菸致牙周病缺牙者日增，有人40歲就因嚴重缺牙、疼痛影響進食與健康。奇美醫院今天發表「植牙合併活動假牙」治療，幫助患者恢復正常進食與健康。

牙醫部主治醫師邱武平表示，有名患者工作活動量大，嚼檳榔抽菸多年，年紀不大就已全口牙周病又沒治療，牙齒一直掉，近來因常咀嚼困難、不能好好吃東西，逐漸消瘦影響精神狀態，才鼓起勇氣就醫，檢查發現剩13顆牙，且多已搖晃病情嚴重。

邱武平建議患者拔除過度鬆動患齒，配戴活動假牙，僅左下顎3顆牙齒可保留，用來協助固定活動假牙，但患者配戴臨時活動假牙時不易固定、進食時牙齦會痛，評估後改以植牙搭配活動假牙來解決。

邱武平表示，最後在患者上顎植入4支人工植體、下顎缺牙區植入2支植體、改裝特殊連接體，用來把活動假牙扣住，使上顎活動假牙不易鬆動，下顎也可減少一個用來勾住真牙勾子，增加穩定度減少粘膜負擔，也改善活動假牙咀嚼不便問題。患者治療後追蹤滿意度好，解決多年無法好好吃東西困擾，體重逐漸回升，也不再抽菸及嚼檳榔。

邱武平說，這種人工植體輔助局部活動假牙方法，因植體數量不用像全部植牙那麼多，手術傷口範圍較小、費用較省，適合大範圍缺牙、有預算或身體條件限制無法植太多牙，及配戴局部活動假牙不適患者。

他說，抽菸及嚼檳榔是牙周病重要原因，但有不少人能拖就拖，曾聽患者說「牙全部爛光再一起換人工植牙就好」，這觀念不正確，除治療所需費用可觀，植牙過程及後續維護不確定性也高，自己的牙齒一定比人工植牙好，應多花心思把真牙照顧好。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康