你也是嗎？便祕族總是排「羊便便」 醫曝恐是這處沒修復

長期便秘族共同的痛，即使順利排便，總像一顆顆羊便便，醫師提醒原因可能是沒修復腸黏膜，除了靠益生菌支持黏膜細胞修復，減少精緻加工食品、注意三餐營養均衡也是關鍵。

年僅7歲的陳小弟長期有便秘的困擾，排羊便便的陳小弟，明明做過兒童健檢，家人也根據過敏原報告盡量避開可能的過敏原，但他腸胃不適的症狀卻始終沒緩解，甚至在第2次複檢食物過敏原檢項時，出現比前一次更多的過敏原。

聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑透過新聞稿分享腸黏膜重要性，他說，陳小弟就是因腸黏膜未確實修復，腸黏膜受損形成腸漏症，當吃什麼食物都會穿透腸道黏膜，自然會導致身體產生抗體，進一步出現發炎反應。一但發生腸漏症，無法單靠不吃過敏原，修復腸黏膜也不能少。

人體腸道功能非常多元，除了消化、吸收食物營養，腸道黏膜更是身體重要屏障，避免有害物質從腸道縫隙滲透到血液中。蘇聖傑表示，腸黏膜受損就可能無法阻止過敏原、毒素或其他有害物質滲透進血液，即使避開過敏原，還是有便秘、腹部不適，甚至因屏障大開導致過敏原變多。

蘇聖傑說，很多人以為特定過敏原導致腸道通透性增加，才會造成便秘、腹瀉等症狀；事實上，若腸黏膜修復過程趕不及破損速度，就會形成腸漏症，當食物未被完全分解，蛋白分子便會從縫隙進入血液，同樣會引發過敏反應。修復腸黏膜須靠增加修復能力，尤其透過營養素支持。

如同燙傷的人會使用人工皮覆蓋傷口、避免暴露，腸黏膜也需要麩醯胺酸、益生質、益生菌等營養素，以利生成黏膜。蘇聖傑提醒，最重要的是平時透過良好的生活型態預防腸道黏膜受傷，建議飲食上盡量減少精緻加工食品、注意三餐營養均衡，保持固定運動習慣。