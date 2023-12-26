推動IPM農作 農業部：進度已達標、後續農藥分級管理

為達到農業風險10年減半目標，農業部推動作物有害生物管理（IPM），農業部代理部長陳駿季表示，氣候變遷導致病蟲害不像過往有所預期，因此「預防」為執行重點，並鼓勵農民透過監測數據達到精準用藥；目前農業10年風險減半進度已達標，未來將針對農藥分級管理，並研發風險較低的替代藥品，保障食安。

農業部今舉辦第3屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮，陳駿季接受媒體聯訪時表示，近年氣候變遷造成農業經營不確定性愈來愈高，加上過去土壤因過度施肥酸化，因此農業部積極推動有機友善產銷履歷外，也投入IPM防治方法，其最大精神就是預防重於治療，透過這樣的方式，不僅減少農民損失經濟收入，也達到減少用藥目的。

陳駿季表示，IPM防治需大家通力合作，試驗單位根據新的技術，開發綜合性防治技術，農民端則可在示範場域導入該技術，未來透過農會、試辦場域、學校等推廣，達到守護農地目的。

陳駿季指出，氣候變遷導致病蟲害不像過往有所預期，在特定期間產生特定病蟲害，對此需積極利用IPM方式，透過監測數據達到精準用藥；而推動農業10年減半目標就是要減少用藥風險，該目標目前進度已達標，高風險農藥逐漸退場，後續會將農藥分級，並研發風險較低的替代藥品，不僅對噴藥者較為安全，也能確保消費者食安保障。

另外，陳駿季也表示，植物醫師是推動IPM的重要橋梁，目前「植物診療師法」還在立院卡關，期待下個會期通過，通過後，農民可向各地約百名儲備植物醫師做用藥諮詢，了解何時是最好的噴藥時間。

今年獲得永續善農獎的農民王柏鈞，返鄉投入小黃瓜的生產，尤其重視健康生產環境，調整噴藥車壓力與噴頭間的距離，有效減少化學農藥用量；黃文慶強化草莓苗期病蟲害管理，善用瓢蟲及黃斑粗喙椿象等天敵昆蟲，花費2天釋放天敵，達到2個月病蟲害防治效果；陳裕融則重視短期瓜類、牛番茄種植時的葉片通風性，徹底落實田區衛生等預防措施，並透過即時監測、及早防治，克服金門難以取得防治資材的困難。

農業部防檢署表示，IPM善農講旨在發掘全國成功案例，藉以提升消費端的認同、提高研發端的投入，並選拔優良產地端的案例，透過相互學習及觀摩，提升國人對IPM的認知及促進其技術擴散。為進一步推廣IPM農作，若有申請產銷履歷者，比照產銷履歷的獎助辦法，每公頃提供2.5萬元獎勵，另外，農糧署也研擬推動IPM作物於批發市場優先拍賣。