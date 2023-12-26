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寒流來襲莫名憂鬱…門急診病患曾 醫籲「注意這些症狀」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院身心科蘇柏文醫師表示，寒流低溫來襲，一般人會注意心血管疾病或腦中風的風險，忽略冬季低溫也容易出現莫名憂鬱、哭泣或暴食。示意圖／ingimage
衛福部桃園醫院身心科蘇柏文醫師表示，寒流低溫來襲，一般人會注意心血管疾病或腦中風的風險，忽略冬季低溫也容易出現莫名憂鬱、哭泣或暴食。示意圖／ingimage

衛福部桃園醫院身心科蘇柏文醫師表示，寒流低溫來襲，一般人會注意心血管疾病或腦中風的風險，忽略冬季低溫也容易出現莫名憂鬱、哭泣或暴食，甚至有輕生的想法。

蘇柏文醫師發現，連日持續低溫寒流，有時候還下雨，因憂鬱或自傷行為至門急診求助的民眾明顯增加近三成，特別是有慢性疾病的人憂鬱無望感更為強烈，而原本就接受憂鬱症治療的民眾，也切勿自行停藥或中斷諮商，才不會讓自己天冷心更冷。

蘇柏文醫師指出，冬季因為日照時間減少，有些較敏感的民眾體內血清素和褪黑激素受到影響，便容易出現季節憂鬱，門診中也有民眾表示自覺生活上沒有太大的壓力，卻感到這幾周經常莫名心情低落甚至想哭泣，特別想要吃甜食緩解憂鬱情緒，晚上不好入睡，白天又想賴床，也不想跟同事朋友聊天互動，這要注意可能是季節性憂鬱的症狀。通常經過藥物治療約兩周後，情緒會明顯改善，睡眠狀況與人際互動也會逐漸回覆到之前的模樣。

蘇柏文說，對抗季節憂鬱，除了注意保暖和保持規律作息，也鼓勵民眾生活上在好天氣時增加日照，飲食上要多補充富含血清素食物（如香蕉）與富含有OMEGA-3的魚類（如鮭魚），或補充堅果類食物，對於改善憂鬱情緒都會有幫助。如果憂鬱情緒已經持續超過兩周以上或影響日常生活，建議及早尋求專業協助，或向各縣市社區心理衛生中心諮詢附近的專業醫療資源，陪伴你寒冬健康不憂鬱。

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蘇柏文醫師提醒民眾連續天冷也會讓有些人出現憂鬱症狀。圖／蘇柏文醫師提供
蘇柏文醫師提醒民眾連續天冷也會讓有些人出現憂鬱症狀。圖／蘇柏文醫師提供

憂鬱症 情緒 醫師

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