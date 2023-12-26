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新冠併發症死亡數雙寫近期新高 JN.1下月中恐成主流

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，近期變異株JN.1本土檢出占比逐漸提升，預估1月中旬將成主流病毒株。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，近期變異株JN.1本土檢出占比逐漸提升，預估1月中旬將成主流病毒株。記者李青縈／攝影

國內新冠疫情升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，近期新冠的併發症跟死亡病例數都寫下近期新高，預期在1月中下旬達到高峰，屆時預估每日有1.8萬至2萬人染疫。另外，變異株JN.1本土檢出占比逐漸提升，預估1月中旬將成主流病毒株。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增326例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增259例上升，已是連續2周上升，並且為8月中旬以來新高。新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另，上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。

防疫醫師劉裕誠說明，其中一例死亡個案年齡較輕，為一名有糖尿病史的南部50多歲女性，並沒有接種XBB疫苗。10月中旬確診新冠，並且有使用抗病毒藥，後來因咳嗽有痰，再次前往就醫，並因呼吸衰竭插管轉入加護病房，本月中旬過世，發病到死亡約1個半月。

李佳琳說，近期國內疫情上升，併發症及死亡發生風險持續，全球新冠陽性率處高點，多地區處陽性率高點或回升，鄰近之東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，須密切監測疫情變化。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （73%）為多，其次為JN.1 （9%）及XBB.1.9.1 （6%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （44%）為多，其次為JN.1 （39%）及BA.2.86 （6%）等。李佳琳表示，雖然仍以本土EG.5為主，但JN.1占比逐漸提升，從上一周公布的6%，提升至9％。

世界衛生組織（WHO）於12/13 將JN.1列為需留意變異株（VOI），迄已有41國/地區報告該變異株，全球自10月下旬3.3%上升至12月上旬的27.1%，其中以新加坡、法國、瑞典、英國、美國及加拿大等國占比快速上升。依現有證據顯示，JN.1可能具有較高免疫逃脫性及傳播力，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

羅一鈞提醒，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，今年不像前幾年有嚴格防疫管制措施，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠疫情趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠疫情趨勢。記者李青縈／攝影

疫情 疫苗 羅一鈞

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