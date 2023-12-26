桃捷21車站153票務閘門整合通過壓力測試 A22要等明年

桃園大眾捷運公司今天中午表示，機場捷運線21個車站專用及一般通道閘門系統已整併，昨日經過一整天壓力測試，確認特殊票卡和一般票卡可進出任一通道，系統穩定度幾近百分之百，乘客進出更便利，這讓公司對跨年運量和元旦正式啟用信心大增。

桃捷公司指出，今年7月1日通勤月票上路一度因為票務還未完成整合，規畫月票專用通道，經過5個月努力，終於按原先承諾在年底完成整合，從A1台北車站到A21環北站合計153座閘門，現在任一閘門不論持何種票卡皆可通行。

桃捷公司說明，行政院3月宣布TPASS通勤月票7月1日上路時，該票卡系統和原閘門系統不同，以致無法通行，桃捷公司先日夜趕工完成移動式TPASS專用閘門通道；除了1200基北北桃都會通定期票，中央後續還推出的桃竹竹苗、桃竹竹定期票，乘客都不能走一般閘門通道，只能走專用閘門通道，以免會衍生扣款爭議，乘客大嘆不方便，尤其是上下班尖峰時間人潮湧現時更顯專用通道閘門的擁擠。

桃捷公司已預料到這種情況，緊急完成專用通道的同時，也快速著手所有閘門系統整併工程，經過5個月的工期終於建置完成和測試成功，決定25日起開放試用做壓力測試，經過一整天的使用，特殊票卡及一般票卡持有的乘客隨意通行車站任一閘門，人流進出順暢無阻，也無大排長龍入站景象，面對明年元旦正式啟用，通過第一天壓力測試等於讓桃捷公司吃下定心丸。

桃捷公司說明，至於今年7月31日起營運的A22老街溪站，因為興建單位交通部鐵道局目前正在辦理驗收，預計明年第1季完成驗收。A22老街溪站現有8個閘門通道，在鐡道局未驗收完成前，通勤月票等特殊票卡仍然只能走專用通道，專用通道設在兩側出口公務門，預估最快明年第2季A22站閘門系統就整併完成，屆時會取消設在公務門的專用通道，8個閘門通道不分票卡種類通通可以進出，讓A22老街溪站加入桃園機場捷運線所有車站閘門全開通的行列。

特殊票卡目前包括1200基北北桃都會通、桃竹竹苗、桃竹竹定期票，還有台北、新北、桃園巿政府核發的敬老卡、愛心卡、桃園巿民卡。