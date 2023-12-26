旅日族注意！日本推「外國觀光客牛奶優惠」 超優折扣網大讚實用
許多台灣民眾喜歡到日本旅遊，吃當地美食、享受日式文化，其中「日本牛奶」更是深受台人喜愛。有網友發現，日本超商針對「外國觀光客、小朋友」推出了「牛奶折價券」，讓許多哈日族直呼「好實用！我要喝爆」。
一名網友在PTT分享，日本常常會出現牛奶過剩的情況，因此農林水產省跟幾家日本超商就針對「外國觀光客跟小朋友」推出牛奶折價券，像是日本超商Lawson從2023年12月26日～2024年2月26日推出折扣，「冰牛奶」原價含稅為150日圓（約新台幣32元），1杯折75日圓（約新台幣16元）的折扣優惠券2張、「熱牛奶」原價含稅130日圓（約新台幣28元），1杯折65日圓（約新台幣14元）的折扣優惠券4張、「Lawson成分無調整牛奶500ml」原價含稅177日圓（約新台幣38元），可折89日圓（約新台幣19元）的折扣優惠券2張。
日本全家超商也有折扣，500ml的全家牛乳一罐折扣80日圓（約新台幣17元），原PO指出，7-11雖然沒有針對外國遊客的優惠，但從2023年12月26日至2024年1月8日也有牛奶優惠。
文章曝光後，讓許多哈日族大讚「太棒了，很實用」、「便利商店買牛奶很方便」、「超愛日本鮮奶，感謝分享」、「感謝原PO，我每次去日本都先買兩罐鮮奶」、「好實用！我要喝爆日本牛奶」、「日本鮮奶真的便宜又好喝」。
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