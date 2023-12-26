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6旬獨居男吞嚥困難不敢就醫 確診已是3期食道癌

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署97年推動癌症醫院品質認證至今，全台共有67家醫院通過癌症診療品質認證。本報資料照片
國健署97年推動癌症醫院品質認證至今，全台共有67家醫院通過癌症診療品質認證。本報資料照片

癌症蟬聯41年國人十大死因之首，衛福部國健署自97年起開辦「癌症診療品質認證」，全台67醫療院所通過認證，提供跨科別、團隊的醫療服務。有一名60歲的獨居癌友黃先生，罹患第三期食道癌，擔心無力負擔費用，但在醫院個管師主動介入引導資源，目前穩定治療中，不用擔心費用。

衛福部111年統計，癌症死亡人數有5萬1927人，占總死亡人數24.9%，與高齡化社會、國人生活習慣改變息息相關。國健署癌症防治組長林莉茹表示，「癌症診療品質認證」開辦以來全台共67家醫院通過認證，服務8成5以上的癌友，台灣全癌別病患5年存活率也從95年至99年間的51.1%，提升為106年至110年間的62.1%，增幅21.53%，顯示10年間癌症照護品質已有提升。

獨居的黃先生今年60歲，確診食道癌第3期，但憂心治療費用龐大無法負擔，且無人照顧，因此「拒絕治療」。林莉茹說，當時醫院個管師小鋒主動發現，啟動跨團隊、跨科別的協助，才知道原來黃先生當初就是因為擔心看病請假影響現在的工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，延誤了最佳治療時機。

林莉茹表示，但在個管師小鋒以及癌症照護團隊的協助下，幫助黃先生申請補助費用、保留現有的工作等，才願意接受完整的治療；目前病情獲得控制，並已重返工作崗位，癌症等重大傷病在健保的領域也免除部分負擔，讓黃先生安心接受治療，不須擔心醫療費用龐大的問題。

過去癌症病人到醫院之後，大多是由1位醫師決定病人的所有治療方式，但每位醫師治療標準往往不一樣，常使癌友或其他醫護人員無所適從。國健署長吳昭軍表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。

此外，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，也包含營養師、心理師等，透過定期開會，充分討論與確認每位病人的檢查結果，使治療策略更完整。

林莉茹說，黃先生的個案就是「癌症診療品質認證」醫院照護成功的最佳案例，依照病患需求引導需要的協助，當中更包括心理資源、照護資源、補助申請等等。醫療團隊也能夠主動關心病人，提供全方位的照護，在最短的時間內，整合多專科團隊，找出最合適的治療。

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