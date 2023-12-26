日本進口草莓再遭邊境攔截 100%逐批查至113年4月

日本蔬果受不少台灣民眾喜愛，但日本草莓多次因農藥殘留違規，遭邊境攔截。食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，又有2批日本草莓不合格，將100%逐批查驗至明年4月30日。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如菲律賓鮮鳳梨、印尼綠豆仁等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

日本進口草莓因農藥殘留違規問題，曾多次遭邊境攔截，這次又有2批被檢出不合格。食藥署副署長林金富告訴中央社記者，其中1批來自日本福岡，檢出殘留農藥亞滅培1.2 ppm超標，以及依規定不得檢出的亞醌蟎代謝物0.04 ppm；另外1批問題草莓則是從櫪木輸入，檢出殘留農藥氟尼胺0.13 ppm違規。

林金富表示，統計自今年1月1日起至今年12月18日，日本進口草莓總計報驗1084批，其中19批檢驗不合格、占1.75%，主要不合格原因為農藥殘留，將維持監視查驗，也就是100%逐批查驗至明年4月30日。

義大利松露也是多次違規遭邊境攔截，這次又被抓到問題產品，「白松露（TARTUFO BIANCO）」被檢出重金屬鎘含量5 mg/kg，高於菇蕈類限量2 mg/kg，共1批、0.50公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

這次有6批進口自中國的容器具溶出試驗不符規定。林金富說，其中1批是砧板套裝4件組，統計自今年1月1日起至今年12月18日，中國菜板及砧板的報驗批數128批、不合格批數13批，不合格率10.16%，違規原因都是蒸發殘渣試驗不合格，邊境將維持100%逐批查驗至今年底，並針對7家主要問題製造廠，在今年12月19日至明年1月18日期間暫停受理報驗。

另外5批不合格產品均為聚丙烯塑膠類材質，包括瀝水籃、盤子等。林金富說明，統計自今年1月1日起至今年12月18日，中國聚丙烯塑膠餐具總計報驗1210批，其中36批不合格、占2.98%，同樣維持100%逐批查驗至今年底。