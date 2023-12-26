快訊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

創今年來新高！權值股撐盤、聯發科站上千元 台股大漲146點收17,751點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本進口草莓再遭邊境攔截 100%逐批查至113年4月

中央社／ 台北26日電
草莓。示意圖/ingimage
草莓。示意圖/ingimage

日本蔬果受不少台灣民眾喜愛，但日本草莓多次因農藥殘留違規，遭邊境攔截。食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，又有2批日本草莓不合格，將100%逐批查驗至明年4月30日。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如菲律賓鮮鳳梨、印尼綠豆仁等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

日本進口草莓因農藥殘留違規問題，曾多次遭邊境攔截，這次又有2批被檢出不合格。食藥署副署長林金富告訴中央社記者，其中1批來自日本福岡，檢出殘留農藥亞滅培1.2 ppm超標，以及依規定不得檢出的亞醌蟎代謝物0.04 ppm；另外1批問題草莓則是從櫪木輸入，檢出殘留農藥氟尼胺0.13 ppm違規。

林金富表示，統計自今年1月1日起至今年12月18日，日本進口草莓總計報驗1084批，其中19批檢驗不合格、占1.75%，主要不合格原因為農藥殘留，將維持監視查驗，也就是100%逐批查驗至明年4月30日。

義大利松露也是多次違規遭邊境攔截，這次又被抓到問題產品，「白松露（TARTUFO BIANCO）」被檢出重金屬鎘含量5 mg/kg，高於菇蕈類限量2 mg/kg，共1批、0.50公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

這次有6批進口自中國的容器具溶出試驗不符規定。林金富說，其中1批是砧板套裝4件組，統計自今年1月1日起至今年12月18日，中國菜板及砧板的報驗批數128批、不合格批數13批，不合格率10.16%，違規原因都是蒸發殘渣試驗不合格，邊境將維持100%逐批查驗至今年底，並針對7家主要問題製造廠，在今年12月19日至明年1月18日期間暫停受理報驗。

另外5批不合格產品均為聚丙烯塑膠類材質，包括瀝水籃、盤子等。林金富說明，統計自今年1月1日起至今年12月18日，中國聚丙烯塑膠餐具總計報驗1210批，其中36批不合格、占2.98%，同樣維持100%逐批查驗至今年底。

日本 草莓 農藥殘留

延伸閱讀

年節禮盒要慎選 知名「老行家」燕窩、蔘飲遭抓包標示不符

好市多烘焙用牛油紙溶出試驗不符規定 邊境遭攔

特級初榨橄欖油是假的？如何避免買到不好的橄欖油？食藥署給3建議

知名品牌美國廠燕麥棒、麥片疑遭沙門氏菌汙染 食藥署將稽查

相關新聞

旅客控返台班機登機證鬧雙胞 星宇航空致歉加強管理

有乘客向媒體投訴，搭乘星宇航空從名古屋返台時，上機發現座位被另名乘客坐走，雙方對了登機證，竟發現機票一模一樣，亦即重複開...

泰越捷北海道包機無預警取消 品保協會：無法成行可求償

泰國「泰越捷航空」無預警取消原定明年1月飛北海道包機，旅行社業者深感錯愕。品保協會公關主委李奇嶽表示，旅行社應替旅客更換...

又有日本草莓農藥超標 食藥署：今年累積近20批

愛吃日本食品的民眾要注意了！衛福部食藥署今天公布，日本櫪木產的草莓檢出1項農藥超標、福岡草莓則檢出2項農藥違規，至明年4...

恐10度以下！台南以北16縣市低溫特報

中央氣象署上午6:34分針對台南以北等16縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下氣溫發生的機率。

桃捷21車站153票務閘門整合通過壓力測試 A22要等明年

桃園大眾捷運公司今天中午表示，機場捷運線21個車站專用及一般通道閘門系統已整併，昨日經過一整天壓力測試，確認特殊票卡和一...

2023神回顧／涎鎮啊、奇怪a、超派！年度爆紅網路10大流行語來了

距離2023年結束只剩不到一個月，許多人開始透過手機裡的照片、臉書和IG的貼文回顧今年發生哪些大小事，包含流水席事件、狒狒之亂，還有熱播電影《關於我和鬼變成家人的那件事》、韓劇《黑暗榮耀》及YouTube影片「山道猴子的一生」，其中經典的台詞也令人印象深刻，成為當今流行的用語之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。