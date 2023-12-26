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迎跨年、尾牙趴要注意！兒醫警告：小心成流感重災區

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師施勝桓（右）說明，台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影
醫師施勝桓（右）說明，台中市文心森林公園疫苗接種站，提供流感、新冠、肺鏈及猴痘等4種公費疫苗注施打。記者趙容萱／攝影

衛福部疾管署統計，台中市上周類流感門診人次逾萬人，全國、台中流感疫情增溫中；台中市小兒科醫師施勝桓觀察，因天冷多種病毒活躍，近期耶誕趴、尾牙特別多，還有1家4口全家「中獎」，流鼻水、狂咳來就醫，提醒民眾，疫苗要打好打滿，並落實勤洗手、戴口罩。

疾管署表示，世界衛生組織評估JN.1為低風險，但因具免疫逃脫特色，可能會造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升。目前國內社區新冠主流病毒株為XBB的EG.5，JN.1為零星個案。

台中市衛生局說明，根據疾管署系統資料顯示，台中市上周（12月17日至23日）類流感門診就診人次為1萬350人次、急診就診人次為664人次，近期全國及台中市流感疫情有升溫趨勢；上周新增1例重症，70多歲男子，有慢性病史， 12月中出現發燒、腹瀉等症狀，至診所就醫未改善，後至醫院急診就醫後現仍住院治療中。累計流感季以來，中市出現14例重症，其中1人死亡、2人仍在住院治療中。

施勝桓說明，近日各種病毒肆虐，昨天單日門診量增1成，以腺病毒最多，但流感、副流感、新冠都有增加，值得注意的是小小孩罹腸病毒造成手足口症病號未因天氣變冷減少；由於耶誕、尾牙聚餐、跑趴多，昨有民眾是耶誕趴後流鼻水、狂咳來就醫，還有1家4口全中獎。

台中市文心森林公園接種站由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。

台中市衛生局長曾梓展說，考量農曆春節前夕是流感高峰期，市府開放設籍台中市的18至49歲市民，免費接種市府自籌經費採購的流感疫苗，市民可攜帶身分證及健保卡前往台中市各區衛生所接種疫苗，疫苗數量有限。

類流感 衛生局 衛福部 疾管署 春節

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