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再2波冷空氣！今回暖明變天周三周四各地易雨 跨年再迎東北季風

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，未來一周不會像上周冷，但仍有兩波東北季風影響，一波是周三晚起至周五，另波是周日跨年起至元旦。本報資料照片
中央氣象署指出，未來一周不會像上周冷，但仍有兩波東北季風影響，一波是周三晚起至周五，另波是周日跨年起至元旦。本報資料照片

冷氣團減弱，今白天回暖，中央氣象署指出，未來一周不會像上周冷，但仍有兩波東北季風影響，一波是周三晚起至周五，另波是周日跨年起至元旦，這波稍微較強，帶來空氣乾冷。周三至周四，南方雲系及東北季風影響，各地易雨，是未來一周天氣最不穩定時刻。此外，周四3500公尺以上高山，若溫度及水氣配合，可能有降雪機會。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，受輻射冷卻效應影響，今晨大部分地區都很冷，桃園至高雄、花東、金馬澎出現10度以下氣溫，最低溫在新竹峨眉5.3度。

她表示，今天白天氣溫回升，西半部24至25度、東半部22至23度，各地日夜溫差相當大，到了明天白天更暖，西半部26至27度。不過，明晚起，另波東北季風增強，持續影響到周五，預估低溫馬祖13度、金門16度，北部、東北部及中部18度，其他地區19至20度。

伍婉華說，周六東北季風減弱，溫度回升，下周日（31日）另波東北季風影響，31日至元旦期間，各地溫度漸降，元旦金馬低溫12至13度，北部、東北部14至15度、中部16度、其他地區18度；沿海空曠地區會再冷一些，至於是否達大陸冷氣團強度，持續觀察。元旦至跨年期間，高溫也逐漸下降，中南部高溫也降至23度。

降雨型態方面，今天到明天白天，天氣穩定，今天僅東南部、恆春半島零星短暫降雨，其他地區可見陽光；明天白天，東半部地區、恆春半島有零星短暫降雨機率，其他地區依舊可見陽光。

不過，明晚起，南方雲系逐漸向北移動，加上東北季風影響，周三晚上到周四，是未來一周天氣較不穩定時刻，各地雲量增多，北部及東半部地區、中南部山區局部短暫雨；中南部平地、金門澎湖有零星短暫雨機率。

伍婉華指出，周五東北季風影響，北部、東半部斷續降雨，其中東北部可能局部大雨發生機率。周六至下周一，降雨以基隆北海岸、東半部地區為主。

未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供

東北季風 元旦 冷氣團

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