今天清晨有多冷？前10名都在7.2度以下

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫明顯偏低，中央氣象署上午6:34分針對台南以北等16縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下氣溫發生的機率。新竹峨眉在清晨6時40分只有5.3度，是今天最低溫，前10名低溫都在新竹及苗栗，排第10名的苗栗後龍只有7.2度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨受輻射冷卻效應影響，各地如預期出現寒冷低溫，尤其新竹到台南之間，許多地方都在10度以下。但今天白天起冷氣團開始減弱，溫度漸漸回升。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波冷空氣預計是在跨年夜報到，不過強度不會太強，算是很應景的跨年夜。