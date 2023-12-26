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氣溫驟降注意保暖 醫師：也要留意「冬季憂鬱症」纏身

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉佑閿醫師提醒，天氣驟降，也要注意冬季憂鬱症纏身。圖／大千健康醫療體系提供
劉佑閿醫師提醒，天氣驟降，也要注意冬季憂鬱症纏身。圖／大千健康醫療體系提供

近來氣溫數度驟降，可能讓人感到情緒低落、悲傷、失眠或疲憊，如症狀持續2周以上，就要小心是否罹患季節性情緒疾患，或稱「冬季憂鬱症」。大千健康醫療體系福苗診所身心科醫師劉佑閿指出，冬季憂鬱症如未能改善，除影響生活，嚴重恐導致有負面想法，釀成憾事。

他指出，據統計「冬季憂鬱症」多發生於秋季或冬季早期，且較常出現在高緯度、冬季日照較短地區，，還有婦女及年輕族群較易發生。由於秋冬季日照時數較少，進而導致體內褪黑激素與血清素失調，影響情緒及生理時鐘。褪黑激素是會讓人產生睡意、進入休息狀態的物質，血清素則是影響情緒、睡眠、食慾的激素；因此當日照減少時，可能導致血清素提早轉化為褪黑激素，造成血清素下降、褪黑激素增加，進而產生冬季憂鬱症的症狀。

冬季憂鬱症病患會在一年中固定時間發生憂鬱症狀，包括持續2周以上情緒低落、對原本喜好事物喪失興趣、失眠或嗜睡、食慾及體重的增加或減少、注意力集中困難、思考與行為緩慢、過度不當自責或失去自信、常有負面想法。

劉佑閿表示，想要改善冬季憂鬱症的症狀，建議白天可多進行戶外活動，適度曬曬太陽；依個人體能狀況，安排固定的運動習慣；維持人際互動交流；培養休閒嗜好，調節並釋放壓力；均衡飲食，可多攝取含色胺酸的食物，如牛奶、芝麻、堅果、香蕉、黑巧克力等；建立固定睡眠習慣，維持固定的生活作息。

他提醒，如果已有持續2周以上的情緒困擾，且嚴重影響日常生活功能時，建議至身心科門診進行評估，幫助找回心理的平衡點。

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憂鬱症 情緒 保暖

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