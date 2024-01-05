春節採買、連假旅遊「一起用星刷」！刷星展卡購物、旅遊滿額再享NT$15,500刷卡金

2024的新年計畫做好了嗎？新的一年繼續讓星展帶給你滿滿回饋招好運！2023年10月1日至2024年1月31日刷星展信用卡並登錄，享指定行動支付、美食外送、串流影音平台最高回饋15%刷卡金（限量1萬名）；消費滿額再享全通路最高5%刷卡金回饋（限量1千名），活動加總回饋最高NT$15,500元！每筆消費不限金額還可抽百萬南極之旅！放大年終獎金就靠這招！活動倒數中，走過路過不能錯過！

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春節採買攻略>>愛買、大潤發消費滿額贈現金抵用券

星展信用卡從尾牙一路開掛到農曆春節！從辦年貨，到採買走春伴手禮，天天都是超激省採購日！愛買量販店自即日起至3月31日推出「週二星展日」，每週二單筆消費滿NT$3,000，即享NT$100現金抵用券（限300份）。不只如此，星展信用卡更大方推出分期活動，2月15日前，單筆分期消費滿NT$9,800，享NT$200現金抵用券（共限300份）。

到大潤發量販店採購也有好康，即日起至2月22日，刷星展信用卡單筆分期消費滿NT$8,000，並於指定期間內完成登錄，可享NT$200刷卡金！活動共分三梯次，共限400名。尾牙摸彩採購禮品、春節年假囤貨儲糧、開工拜拜採買供品，怎麼買都划算！

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新年旅遊攻略>>機場接送、購物回饋超優

新年連假去哪玩？星展信用卡提供國內租車、機場接送服務優惠價，還有機場貴賓室、機場外圍停車優惠，大大減輕交通負擔，讓出遊更盡興。除此之外，1月24日前至昇恆昌免稅店消費刷星展，達成指定門檻並完成登錄，可享最高NT$1,000刷卡金回饋（限量100名）！

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春節晚鳥攻略>>線上訂房、日韓旅遊限時折扣加碼

星展卡在手，世界任我走！旅遊訂房，無論用Agoda、Expedia，還是Hotels.com、Booking.com、Trip.com，5大線上訂房平台，刷星展通通都有優惠！即日起至 3月3１日訂房刷星展，除了享有原線上訂房優惠，完成活動登錄還可享限時加碼優惠，最高加碼6%，回饋上限NT$500（限量3,000名），加上平台本身優惠，最高可享16%折扣。

冬天最適合到日本、韓國浪漫追雪趣！星展也和旅行社聯手，推出超心動優惠。2月29日前於東南旅遊刷星展信用卡購買「韓國機加酒自由配」，分期消費不限金額現折NT$1,111後，最低價NT$7,999起，讓你用不到萬元的旅費，就能霸氣出國不糾結。

卡友於可樂旅遊刷星展信用卡分期0%利率，訂購指定「日本大阪三天二夜自由行」，可享最低價NT$12,888起（未稅，每月限量10名），適用出發期間為2024/1/7~6/18，無論作為年假晚鳥旅遊安排，或為日後旅遊超前佈署，價格都超甜。除此之外，於指定特約旅行社刷星展卡，除享單筆分期0%利率，消費滿額並完成活動登錄，再享最高回饋3,000元 (限量800名)！

各式超值優惠，一定要刷好刷滿！這個新年，讓我們做個聰明的消費者，一起用星刷！

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