聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁看病沒帶健保卡 屏安醫院協助申辦虛擬健保卡看診
數位平權是衛生福利部中央健康保險署努力目標，嘉義縣7旬林姓老翁昨晚耶誕假期前往屏東旅遊，突急性腸胃炎到屏安醫院就診，卻忘了帶健保卡著急苦腦，所幸院方去年10月已導入「虛擬健保卡」就醫模式，協助申辦綁定，化解窘境，老翁開心直呼很方便。
屏安醫院表示，配合健保署政策推動虛擬健保卡計畫，2022年10月即開始導入「虛擬健保卡」就醫模式，醫院軟體、硬體同步升級，初期鼓勵員工申請虛擬健保卡，熟悉相關就醫流程後，再協助民眾申辦及綁定虛擬健保卡廣受就醫民眾好評。
院方統計虛擬健保卡導入1年多至今，使用就醫人次已近90人次，目前年輕民眾接受度較高，因申請安裝快速，認同虛擬健保卡為社會智慧化的趨勢，覺得以後就醫很方便，老年人較不熟悉，工作人員會從旁協助申請。
嘉義7旬林姓老翁表示，辦成功後順利看診很高興，因年紀大了有時看病常要找健保卡放在那，也常出門看病忘記帶健保卡很困擾，現在不用攜帶健保卡也可以看診，增就醫便利性。
屏安醫院表示，今年10月起與屏東市瑞興診所、興安診所、寬心診所等3家診所，組成虛擬健保卡就醫生態圈，民眾掛號告知以虛擬健保卡掛號，手機安裝健保快易通接收訊息，10分鐘內，在健保快易通虛擬健保卡按下同意，即可完成掛號等待看診。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言