老翁看病沒帶健保卡 屏安醫院協助申辦虛擬健保卡看診

數位平權是衛生福利部中央健康保險署努力目標，嘉義縣7旬林姓老翁昨晚耶誕假期前往屏東旅遊，突急性腸胃炎到屏安醫院就診，卻忘了帶健保卡著急苦腦，所幸院方去年10月已導入「虛擬健保卡」就醫模式，協助申辦綁定，化解窘境，老翁開心直呼很方便。

屏安醫院表示，配合健保署政策推動虛擬健保卡計畫，2022年10月即開始導入「虛擬健保卡」就醫模式，醫院軟體、硬體同步升級，初期鼓勵員工申請虛擬健保卡，熟悉相關就醫流程後，再協助民眾申辦及綁定虛擬健保卡廣受就醫民眾好評。

院方統計虛擬健保卡導入1年多至今，使用就醫人次已近90人次，目前年輕民眾接受度較高，因申請安裝快速，認同虛擬健保卡為社會智慧化的趨勢，覺得以後就醫很方便，老年人較不熟悉，工作人員會從旁協助申請。

嘉義7旬林姓老翁表示，辦成功後順利看診很高興，因年紀大了有時看病常要找健保卡放在那，也常出門看病忘記帶健保卡很困擾，現在不用攜帶健保卡也可以看診，增就醫便利性。