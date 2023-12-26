彭啟明：跨年元旦不是寒流 恐冷氣團迎接

過完耶延節，不少民眾準備要跨年了。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，跨年元旦當天應該會降溫，但不是會到寒流很冷，可能接近到冷氣團 14度的等級。這幾天回溫很舒適，再度降溫，感受上會冷。

彭啟明也說，今年冬天超過七天以上的溫度預測，變動度非常高，主要是台灣位於冷高壓的邊緣，稍微甩尾一下，變化就很大。「就像是您要射箭，10公尺或20公尺，準確度是有差別的。」

彭啟明指出，今晨西半部輻射冷卻明顯，新竹峨嵋僅5.3°C，苗栗頭屋6.0°C，雲林7.7°C。白天隨冷氣團減弱，北部、東北部高溫預計20-25°C，中南部23-26°C，日夜溫差大，要注意保暖防寒。

明天起雲系增多，南部可能有短暫雨，周四東北季風略增強，注意局部短暫雨，特別是迎風面。周五環境水氣減少，但北部及東部仍有降雨，其餘地區晴到多雲。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天這波冷空氣開始減弱，白天高溫回升，預估北部、東北部可以上升到20-25度，中南部23-26度，日夜溫差非常明顯，今天各地穩定晴到多雲，只有宜蘭受環境風向影響雲量較多，甚至有短暫降雨可能。

方俊元指出，明天台灣附近為東北至偏東風環境，南海逐漸中層有雲系逐漸接近，首先會受到影響的就是南部，雲量會逐漸增多，不排除有局部短暫降雨可能，晚間各地雲量增多，降雨機會略提升。

方俊元表示，周四東北季風有略增強趨勢，受南方北上水氣影響，各地多雲有局部短暫雨，以迎風面地區地形降雨為多，北部及東北部民眾出門可帶把傘。周五環境水氣減少，但在北部及東半部仍是會有迎風面降雨型態，其餘則晴到多雲。