新竹5.6度 吳德榮：今起晴朗升溫跨年乾冷東北季風影響

把握今明好天氣，過兩天又要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨最低溫新竹(峨眉鄉)5.6度，但今明兩天各地晴朗，氣溫逐日回升，下周日、一偏乾東北季風影響，西半部晴朗穩定，早晚因強「輻射冷卻」作用略偏冷，跨年戶外活動要注意保暖。

吳德榮指出，這波冷空氣雖僅符合大陸冷氣團定義，台北觀測站最低氣溫13.7度，今晨新竹以南至高雄局部地區因空曠、靜風而有強「輻射冷卻」，仍出現低溫。截至5：03本島縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(峨眉鄉)5.6度，苗栗(頭屋鄉)6.0度，雲林(虎尾鎮)7.7度。

各地區平地最低氣溫約在8至11度，北部(桃園大溪區)11.4度，中部(雲林虎尾鎮)7.7度，南部(台南柳營區)9.1度，東部(花蓮壽豐鄉)9.0度。

吳德榮指出，今天白天至明天各地晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部11至24度，中部8至28度，南部9至29度、東部9至27度。

周四南方水氣逐漸移入，為各山區帶來局部短暫降雨的機率，部分平地有零星飄雨現象。周五水氣東移、西半部好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨。周六轉為西半部多雲時晴、東半部偶局部短暫雨的天氣，氣溫略升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日、一(31日、元旦)偏乾東北季風影響，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；雖伴隨東北季風級冷空氣，白天陽光下、北稍涼南微熱，早晚因強「輻射冷卻」作用、略偏冷，跨年戶外活動應注意。