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回響／濫倒廢棄物 台南環局AI取締

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是濫倒廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是濫倒廢棄物。圖／南市環保局提供

屏東、台南等多縣市的衛星變異點監測違規件數多，環團再批過度開發，除大地蓄洪功能受影響，事業廢棄物流竄更危及環境。聯合報昨報導引起回響，台南市環保局表示，明年起精進打擊策略，結合AI科技抓破壞環境凶手。但有市議員反映，違規變異點影響農作本就該處分，若不影響耕作，就要兼顧情理法，別讓青農打退堂鼓。

台南社大研究員晁瑞光說，相關規定模糊不清，營建廢棄物和營建土石方不同，許多土地回填並非使用土方，而是混著水泥絞碎的粉料，被當作剩餘土石方，還有控制性低強度的回填材料（CLSM），是事業廢棄物再利用；但回填後挖出後又被當作營建廢棄物，若規定農地就是農地，不能做其他用途，就可防止亂象發生。

台南市環保局說，今年衛星變異點，部分是違法棄倒廢棄物，但絕大多數都有接獲檢舉或遭環檢警查獲。針對這些變異點，環境部會先篩檢，比對確認可能為廢棄物後，就會交給地方執行；今年環保局巡查四萬兩千次，查獲一八二件違規，有卅三件、五十九人移送法辦。

台南市環保局指出，二、三年前「北廢南倒」確實嚴重，今年已較為收斂，仍有偷倒廢棄物的情形。明年稽查措施再精進，會在重要道路路口及熱區設AI監視辨識系統，鎖定高風險車輛，當發現載有廢棄物、可能亂倒，就會立即發出警示及通知，環警會主動偵查及攔車，在未傾倒前就阻止並依法偵辦。

台南市議員郭鴻儀說，通報的變異點若查出違規，且影響耕作、破壞土壤、影響環境，應依法辦理並要求恢復原狀，但若僅是小設施，不影響耕作，應該兼顧情理法。青農近日陳情，連為方便農機下田而鋪設路面，不影響耕作仍被罰，實在情何以堪。

台南市地政局表示，農民若要方便農耕作簡易設施，需向公所申請，即使不影響農地或耕作，還是視作違規，罰緩處分。

廢棄物 台南 農地

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