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連署春節休假 台鐵產工喊交長「別裝傻」

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

台鐵局明年元旦改制為台鐵公司，預估明年一至六月申請離職人數最多一二○○人，但台鐵產業工會控訴待遇不公、人力流失，發起號召員工在二○二四年春節，四天國定假日「依法休假」的連署案，考驗公司化後首次春節疏運。台鐵產工昨向交通部長王國材喊話，請他「不要裝傻」，親自溝通。王國材昨表示，台鐵即將公司化，交由董事會及準台鐵公司董事長杜微處理。

王國材日前公開受訪表示，留才津貼實施近一年，不解台鐵產工為何現在才提出，會請台鐵局長杜微先溝通，盡量別讓它發生。

台鐵產工昨指出，請王國材不要裝傻，二○二二年底宣布發放留才津貼起，產工多次行文交通部與台鐵局，提出津貼不符基層期待，並召開記者會與協調會，是交通部與台鐵局不願面對；昨以最速件發函交通部，請王國材親自與產工溝通。

台鐵 王國材 交通部長

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