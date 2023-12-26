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健康你我他／長照關照面不夠 照顧者身心疲憊

聯合報／ 文／柯凡（高市楠梓）
長照口號勝過實質，對真正照顧者而言，根本緩不濟急。圖／柯凡提供
長照口號勝過實質，對真正照顧者而言，根本緩不濟急。圖／柯凡提供

台灣人口老化嚴重是不爭的事實，老人長照口號勝過實質，對真正照顧者而言，根本緩不濟急。在人力短缺情況下，照顧責任一般都是由手足分攤減輕負擔，但若子女少，且只有一個兒子，只能獨撐或責無旁貸充當照服員。照服員也是人，縱然是至親也有身心疲憊、情緒潰堤時，老人家則是擔心遭外人虐待，無論如何都只要家人照顧。

或許有人認為子女孝順父母天經地義，何須自比照服員？但除非長期與長輩同住者才能體會其苦。照服員畢竟還有勞權，不似兒子被使喚的順理成章，全天候、無給職，還得自掏腰包。我何嘗不想求助專業照服員，讓自己能稍事喘息，奈何父親雖高齡、行動遲緩卻神智清明，缺乏申請長照許可的條件。

父親生性孤僻，值此年紀更無朋友，每天三餐都要我準時送至跟前，口味菜色得不斷更換，更嚴重排斥外人照顧、送餐，使得政府提供照服員照顧的美意形同虛設，但長期陪侍在側、一刻不得閒的壓力，卻造成我精神上的沉重傷害。

長照政策申請照服員照顧失能失智老人，通常已是生命最後關頭，難道政府長照不能更前瞻多元，先設法主動分擔照顧者工作，否則屢屢等到人倫悲劇上演再來亡羊補牢，恐怕為時已晚。

照服員 長照

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