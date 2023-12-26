公費肺炎鏈球菌疫苗 第3階段昨開打

第三階段公費肺炎鏈球菌疫苗昨開打，65歲以上曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13，計有164.6萬人符合接種資格。台大醫院副院長、家醫科教授黃國晉指出，近期不少民眾有出國規畫，提醒應盡早接種疫苗，如年滿50歲且為糖尿病、洗腎等慢性病患者，也建議自費接種疫苗。

肺炎鏈球菌可經由人與人接觸帶菌的口鼻分泌物傳染，或經吸入含有此病原菌的飛沫傳染，帶菌者可能會因為本身免疫功能減低或同時感染病毒性呼吸道疾病等，導致細菌從呼吸道或血液侵襲器官，進而引發中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎，常見咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀，5歲以下幼童及65歲以上長者是高罹病族群。

黃國晉說，不管是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），或是23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗，副作用都是局部疼痛，不太會出現發燒狀況。

黃國晉指出，民眾如有出國規畫，「還是打針比較好，連流感一起」；如有糖尿病、心血管疾病、洗腎、慢性阻塞性肺病等50歲以上民眾，也建議自費接種；如為免疫功能障礙、化療等族群，即便未滿50歲，同樣建議自費接種。

近期氣溫偏低，黃國晉提醒，心血管疾病如高血壓患者，出門前要先吃藥、量血壓，等血壓穩定再出門，有心臟支架或心絞痛病史的民眾，出門要攜帶藥物，當發生胸悶、胸痛等狀況時先服用並盡快就醫；氣喘等呼吸道疾病患者，則要帶上噴劑，以解除呼吸困難狀況。

公費肺炎鏈球菌疫苗分三階段開打，昨起為第三階段，提供給曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13，前二階段已於10月2日及11月27日開打，衛福部疾管署副署長羅一鈞說，第一階段對象6萬6099人、已接種2萬9794人，接種率45%；第二階段對象219.6萬人、已接種24萬983人，接種率11%；第三階段符合資格者，約164.6萬人。