寒冷聖誕節餘威未了！跨年北部低溫15度 有機率賞煙火

寒冷聖誕節，明晨再迎一波低溫，中央氣象署指出，明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。周三至周四，南方雲系加東北季風增強，全台易雨。周日跨年又有另波東北季風接力，北部低溫15度，跨年晚水氣相對少，目前有較高機率能觀賞跨年煙火，估強度接近大陸冷氣團，影響至明年1月3日。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今晚至明晨，受冷氣團影響，氣溫仍偏低，台南以北、宜蘭、金門等13縣市，仍有跌破10度以下機率。

他表示，明天白天，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度，西半部則要留意日夜溫差可能超過10度。

周三白天，南方雲系北移，東半部及恆春半島有雨；周三晚間東北季風增強、水氣增加，影響至周四，全台各地短暫雨，北部及東半部地區、中南部山區局部短暫雨，中南部平地零星短暫雨。

李孟軒表示，周四至周五，另一波東北季風南下，北部白天高溫下降，低溫無太大變化，中南部影響較小。周六東北季風減弱，剩東半部地區局部短暫雨，北部、東北部氣溫稍回升，低溫約18度、高溫約22至23度。

周日（31日）跨年日再有另波冷空氣報到，估持續影響至明年1月3日，這波東北季風強度接近大陸冷氣團，周日基隆北海岸、東半部地區短暫雨，各地後續轉為多雲到晴。