快訊

今年全球最富國排名！台灣超車日韓「擠進前20」 陸僅排77名

侯友宜凱道晚會8萬人沸騰 洪孟楷從主持人視角曝「7大觀察」

寒冷聖誕節餘威未了！跨年北部低溫15度 有機率賞煙火

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。示意圖。記者林伯東／攝影
明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。示意圖。記者林伯東／攝影

寒冷聖誕節，明晨再迎一波低溫，中央氣象署指出，明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。周三至周四，南方雲系加東北季風增強，全台易雨。周日跨年又有另波東北季風接力，北部低溫15度，跨年晚水氣相對少，目前有較高機率能觀賞跨年煙火，估強度接近大陸冷氣團，影響至明年1月3日。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今晚至明晨，受冷氣團影響，氣溫仍偏低，台南以北、宜蘭、金門等13縣市，仍有跌破10度以下機率。

他表示，明天白天，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度，西半部則要留意日夜溫差可能超過10度。

周三白天，南方雲系北移，東半部及恆春半島有雨；周三晚間東北季風增強、水氣增加，影響至周四，全台各地短暫雨，北部及東半部地區、中南部山區局部短暫雨，中南部平地零星短暫雨。

李孟軒表示，周四至周五，另一波東北季風南下，北部白天高溫下降，低溫無太大變化，中南部影響較小。周六東北季風減弱，剩東半部地區局部短暫雨，北部、東北部氣溫稍回升，低溫約18度、高溫約22至23度。

周日（31日）跨年日再有另波冷空氣報到，估持續影響至明年1月3日，這波東北季風強度接近大陸冷氣團，周日基隆北海岸、東半部地區短暫雨，各地後續轉為多雲到晴。

李孟軒說，預估周日北部低溫約15度、高溫約20度，晚間水氣相對較少，目前有較高機率能觀賞跨年煙火。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 東北季風 低溫 跨年

延伸閱讀

聖誕節報佳音 鍾東錦夫妻校門口導護小朋友發送聖誕禮物

穆斯林傳恐攻 歐洲聖誕節高度戒備

紓解跨年人潮 機場捷運將連續營運41小時不打烊

寒冷耶誕節跨年冷空氣再襲 北東看元旦曙光要碰運氣

相關新聞

台南以北等13縣市低溫特報！ 一路至明天上午恐探10度以下

中央氣象署下午16:32分針對台南以北等13縣市發布低溫特報，下午到明天上午恐有10度以下低溫，呼籲民眾注意。

整理包／公費肺炎鏈球菌疫苗今全面接種 這些人建議自費打

第三階段公費肺炎鏈球菌疫苗今天開打，有164.6萬人符合接種資格，家醫科醫師指出，前幾天在門診陸續有長者詢問相關措施，而...

難上加難！煮一餐含肉50元以內搞定 網提1方法喊「絕對可以」

現在的物價一餐控制在50元內真的難上加難！一名網友去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」不禁懷疑一餐含肉要控制在50元以內是不是很難？

松山機場排班計程車 2024年起恢復停留服務費50元

交通部民航局今天表示，疫後旅運需求旺盛，加上國內物價持續上漲，2024年1月1日起，松山機場排班計程車「恢復停留服務費」...

發票領獎倒數計時！8張千萬元特別獎沒人領 超商顧客佔一半

很多人期待統一發票中獎，但也有人明明中獎卻不知道要去領取，財政部今日再下最後通牒，112年7-8月期統一發票領獎期限只到...

寒冷聖誕節餘威未了 跨年北部低溫15度有機率賞煙火

寒冷聖誕節，明晨再迎一波低溫，中央氣象署指出，明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。周三至周四，南方雲系加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。