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放流水標準明年元月起加嚴 估1587家業者受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
境部明年元旦起將實施第2階段放流水標準，加嚴硼、氨氮和總氮等，主要影響包含電鍍業、工業區及發電廠等業者，總計影響對象1587家。圖為工業區示意圖，非本文提及地區。聯合報系資料照
境部明年元旦起將實施第2階段放流水標準，加嚴硼、氨氮和總氮等，主要影響包含電鍍業、工業區及發電廠等業者，總計影響對象1587家。圖為工業區示意圖，非本文提及地區。聯合報系資料照

高濃度氨氮廢水排放於水體，對生物具毒性且會消耗水中溶氧影響水體品質，對此，環境部明年元旦起將實施第2階段放流水標準，加嚴硼、氨氮和總氮等，主要影響包含電鍍業、工業區及發電廠等業者，總計影響對象1587家。

水保司說明，環境部自2017年12月25日修訂放流水標準，針對金表、電鍍及製革等產業增訂氨氮等分階段加嚴標準，第1階段已於2021年生效。2020年增修標準生效前的氨氮排放總量約為1萬3279公噸，至今年氨氮排放總量降為3600公噸，削減總量約為9,679公噸、削減率達73%。

另在反映河川水質上，以放流水標準增修影響對象排入較多的大漢溪為例，2020年氨氮濃度平均值1.78 mg/L，降至112年1.27 mg/L，流域氨氮水質改善率約29%。

水保司指出，第2階段管制包含硼、氨氮及總氮，影響事業涉及電鍍業、金屬表面處理業、發電廠、製革業（生皮製成成品皮者）、廢棄物掩埋場、其他工業區專用汙水下水道系統和公共汙水下水道系統等行業，並將於明年1月1日實施。

水保司表示，自放流水標準增訂氨氮管制以來，業者為符合放流水標準排放限值，嘗試將含氮濃度較高的廢水獨立分流，並轉變傳統廢水處理思維，改採行資源循環技術，將含氮廢水處理再生為有價產物。

舉例來說，有事業將其金表及電鍍業氨氮廢水經氣提吸收與結晶純化後，產製固態氯化銨回原產業製程端使用；也有國內半導體廠，將氨氮廢水經薄膜技術（脫氣膜）、吸收及結晶乾燥後，產製硫酸銨結晶，或再轉製成高價氨水再利用。

環境部調查，大部分業者已於緩衝期內完成改善，若未來未能符合2024年第2階段加嚴標準，查獲將依水汙染防治法第40條，處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

環境部 水質 廢棄物

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