難上加難！煮一餐含肉50元以內搞定 網提1方法喊「絕對可以」

現在的物價一餐控制在50元內真的難上加難！一名網友在PTT上發文分享，去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」不禁懷疑一餐含肉要控制在50元以內是不是很難？

原PO表示，去超市買東西時，經過肉品區發覺貴得驚人，現在牛肉都這麼貴的嗎？還發現雞肉普遍也變貴一些，但至少沒差這麼多，並提出疑問「現在煮一餐要含肉是不是很難壓到50以內？」並感嘆難怪外食可以漲這麼多。

貼文一出，網友們紛紛提出各自的看法，「真的沒辦法…」、「燒臘都70漲到120了」、「一餐只吃幾顆水餃的話應該可以」、「水煮雞胸肉加白飯」、「雞肉今年真是漲翻天，改吃豆腐」、「白飯吃到飽配一菜」、「三餐150可以」。

有部分網友認為一餐可以控制在50元以內，「可以，但份量要吃個兩天」、「超市常有5折的水餃」、「還是可以壓在50以內」、「一餐範圍這麼大，50元煮一餐絕對可以」、「可以，但營養一定不均衡」。

此外，有網友提供實質的建議，「兩包統一肉燥麵加個蛋應該不超過50」、「要便宜就不要去超市了，黃昏市場看看」、「煮飯，燙青菜，加顆荷包蛋，可以壓在50元以下」、「可以去買鍋燒麵體或刀削麵體，自己加菜」。