快訊

今年全球最富國排名！台灣超車日韓「擠進前20」 陸僅排77名

侯友宜凱道晚會8萬人沸騰 洪孟楷從主持人視角曝「7大觀察」

難上加難！煮一餐含肉50元以內搞定 網提1方法喊「絕對可以」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」示意圖／Ingimage
一名網友去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」示意圖／Ingimage

現在的物價一餐控制在50元內真的難上加難！一名網友在PTT發文分享，去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」不禁懷疑一餐含肉要控制在50元以內是不是很難？

原PO表示，去超市買東西時，經過肉品區發覺貴得驚人，現在牛肉都這麼貴的嗎？還發現雞肉普遍也變貴一些，但至少沒差這麼多，並提出疑問「現在煮一餐要含肉是不是很難壓到50以內？」並感嘆難怪外食可以漲這麼多。

貼文一出，網友們紛紛提出各自的看法，「真的沒辦法…」、「燒臘都70漲到120了」、「一餐只吃幾顆水餃的話應該可以」、「水煮雞胸肉加白飯」、「雞肉今年真是漲翻天，改吃豆腐」、「白飯吃到飽配一菜」、「三餐150可以」。

有部分網友認為一餐可以控制在50元以內，「可以，但份量要吃個兩天」、「超市常有5折的水餃」、「還是可以壓在50以內」、「一餐範圍這麼大，50元煮一餐絕對可以」、「可以，但營養一定不均衡」。

此外，有網友提供實質的建議，「兩包統一肉燥麵加個蛋應該不超過50」、「要便宜就不要去超市了，黃昏市場看看」、「煮飯，燙青菜，加顆荷包蛋，可以壓在50元以下」、「可以去買鍋燒麵體或刀削麵體，自己加菜」。

PTT 物價

相關新聞

寒冷聖誕節餘威未了！跨年北部低溫15度 有機率賞煙火

寒冷聖誕節，明晨再迎一波低溫，中央氣象署指出，明天白天起，冷氣團減弱，各地高溫回升至22至25度。周三至周四，南方雲系加...

台南以北等13縣市低溫特報！ 一路至明天上午恐探10度以下

中央氣象署下午16:32分針對台南以北等13縣市發布低溫特報，下午到明天上午恐有10度以下低溫，呼籲民眾注意。

難上加難！煮一餐含肉50元以內搞定 網提1方法喊「絕對可以」

現在的物價一餐控制在50元內真的難上加難！一名網友去超市經過肉品區驚呼「牛肉都這麼貴的嗎？」不禁懷疑一餐含肉要控制在50元以內是不是很難？

放流水標準明年元月起加嚴 估1587家業者受影響

高濃度氨氮廢水排放於水體，對生物具毒性且會消耗水中溶氧影響水體品質，對此，環境部明年元旦起將實施第2階段放流水標準，加嚴...

老舊柴油車空汙防治補助 3度延展至明年底、上限8萬元

環境部自2019年起推動1至3期大型柴油車調修燃油控制系統補助，迄今已有1.7萬輛車申請補助並完成調修，但仍有逾7.4萬...

最高齡90歲！中風、裝人工關節千歲團變舉重妖精 成功挑戰破百公斤

慢慢變老不一定與手無縛雞之力劃等號，今年12月一場顛覆想像、全台唯一銀髮硬舉大賽，參賽選手最高齡90歲，有的中風、有人裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。