全台限量三瓶！馬爹利獻上三款「2024龍年限定版」頂級干邑，敬邀收藏新春佳釀，與您共迎璀璨龍年！

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迎慶龍耀福臨之年，法國頂級干邑酒廠馬爹利（Martell）延續其大膽挑戰傳統、追求卓越的精神，隆重推出經典不墜的「馬爹利名仕2024龍年限定款」與「馬爹利藍帶2024龍年限定款」，更鉅獻非凡奢華的「馬爹利金王之尊 2024龍年限定款」，歡慶新春佳節！擁有超過三百年的深厚底蘊，馬爹利始終追求極致風味、從不妥協，憑藉著對產地風土和精湛工藝的堅持，開創屬於馬爹利的經典風格。農曆新春之際，馬爹利獻上三款2024龍年頂級干邑限量款，在盡展卓越工藝與極致品味的同時，將每一滴新春佳釀的醇厚酒液化作故事，敘說著馬爹利悠遠歷史與誠摯新年祝福，邀請各位揭開嶄新燦爛的龍年！

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攜手法國藝術家推出「馬爹利名仕2024龍年限定款」與「馬爹利藍帶2024龍年限定款」，限量禮盒如詩如畫

為使團聚時光更加璀璨，馬爹利與縱橫時尚領域二十年的法國設計師樊尚．達爾（Vincent Darré）攜手合作。設計師化身探險家，深入探索馬爹利酒莊三百年的豐富歷史與迷人寶藏，將這段旅程中的靈感與其標誌性的絢麗風格結合，為兩款馬爹利經典干邑帶來全新風采，特獻「馬爹利藍帶2024龍年限定款」與「馬爹利名仕2024龍年限定款」，賦予春節團聚極具詩意的美好氛圍，同時彰顯馬爹利對藝術的濃烈熱情。

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「馬爹利名仕2024龍年限定款」優雅雨燕迎盛金龍 超越V.S.O.P等級 演繹大膽翱翔的飛越精神

自富饒龍年汲取靈感，樊尚．達爾以搶眼色彩及象徵意義創作出「馬爹利名仕2024龍年限定款」，向東西方文化交匯致敬。瓶身設計如奇幻寓言般，代表馬爹利大膽創新精神的金色優雅雨燕，引領滿載珍貴干邑的法國船隻，而象徵力量與好運的璀璨金龍則在東方世界歡迎其遠道而來。禮盒設計以馬爹利的經典藍為底，環繞絢麗耀眼的紅色與金色，淋漓展現大膽創新的精神，為新年帶來繁榮昌盛的歡喜祝福。

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馬爹利與東方文化的密切連結，可追溯至1858年首次將干邑運抵亞洲，為紀念此悠久的歷史交織，馬爹利深刻觀察亞洲品飲文化，於1980年代推出「馬爹利名仕」這款專為亞洲品飲者設計的干邑，瞬間蔚為風潮，造成整個大中華區的干邑盛行，一款經典干邑就此而生！

年份超越V.S.O.P等級干邑，「馬爹利名仕」精選來自大小香檳區及邊緣區超過150種生命之水調和而成，馥郁又清新的花果香中帶有多層次的木質調香氣，口感如絲綢般柔順香醇，與亞洲的飲食文化完美契合。此次由樊尚．達爾設計的「馬爹利名仕2024龍年限定款」，透過搶眼限量包裝重新詮釋了這款具有代表性的干邑，絕對是佳節送禮或歡慶聚餐的最佳選擇！

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和平雨燕象徵飛越不凡 「馬爹利藍帶2024龍年限定款」盡顯X.O.等級干邑的經典不墜

在「馬爹利藍帶2024龍年限定款」中，樊尚．達爾以和平鴿為靈感，幻化象徵馬爹利飛越不凡精神的雨燕，如同傳遞溫暖慷慨的和平使者，飛越過汪洋和山峰，與象徵榮譽的藍緞帶完美交融，如同畫作，將「人生是場飛翔」的品牌精神蘊含於設計中。瓶身上由綺麗水彩詮釋的萬丈太陽照耀著大地，如同這款經典酒款以優雅品味呼應節慶團聚時的暖心氛圍，將新年祝福傳遞給親朋好友！

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品牌創始人的曾孫愛德華‧馬爹利 (Edouard Martell) 自馬爹利品牌悠長的歷史中持續突破，於1912年推出以代表卓越的藍色絲帶為名的「馬爹利藍帶」，這款佳釀更是首支擁有自己命名的X.O.等級干邑，同時也被稱為法國的外交官，許多重要歷史事件和皇家宴客場合，都能見到藍帶的身影，其經典地位更是被譽為「無法複製的傳奇干邑」。

「馬爹利藍帶」精選超過200種生命之水，其中採用高比例珍稀邊緣區生命之水調和而成，賦予酒液獨特花香與細膩圓潤的口感，蘊含蜂蜜、水果與摩卡咖啡香調，略帶紫羅蘭香氣，尾韻細緻悠長，令人久久無法忘懷，為馬爹利的經典之作。今次透過樊尚．達爾重新詮釋，使「馬爹利藍帶2024龍年限定款」更富意義，演繹了自由翱翔的新年期許，適合重視品味的您於佳節細細品飲！

全台限量三瓶！「馬爹利金王之尊2024龍年限定款」璀璨鉅獻 攜手法國頂級水晶Baccarat 巔峰之作體現金龍磅礴氣勢

馬爹利為向東方源遠流長的歷史致敬，在迎接農曆龍年之際盛大推出——「馬爹利金王之尊2024龍年限定款」，磅礡展現「龍」高貴不凡與剛毅堅韌的不朽力量。馬爹利首席釀酒師Christophe Valtaud從陳年原酒中親選來自四大干邑產區的原酒，生命之水高達1,400種，其中更蘊含數款來自不同龍年的珍稀原酒，以精湛工藝調和出此款稀世珍釀。這瓶絕無僅有的珍品以極致工藝淬鍊，全球產量不到750支，全台灣僅有3瓶，極其珍貴。

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「馬爹利金王之尊2024龍年限定款」完美融合干邑的高雅細緻口感，交織強勁馥郁的醇厚風味，賦予酒款無與倫比的平衡香氣。初嚐入口，由百合花、紫丁香和三色堇綻放馥郁花香；中味帶有羅望子、龍眼乾等蜜餞香氣，增添濃郁豐厚的甜美氣息；其中蘊藏的果乾和堅果香，伴隨莓果以及黑醋栗的清新感，堆疊出迷人的豐富層次與細膩口感；而巧妙結合的中式桂皮、雪松木、檀香木及四川花椒等香料與高雅木質調，則賦予整支干邑溫暖調性，烘托出干邑在陳釀過程中，來自馬爹利酒窖獨有的自然風味及泥土香氣，令人陶醉於溫潤悠長的酒香尾韻中。

為展現「馬爹利金王之尊2024龍年限定款」的尊貴不凡，馬爹利攜手擁有250年歷史的法國頂級水晶工藝品牌Baccarat，為這款超凡珍釀打造極致奢華設計。以頂級水晶工藝手工鑄造栩栩如生的龍首瓶塞，精細雕刻盡現祥瑞靈氣；瓶身流暢曲線宛如晶瑩水滴，如珠如寶，象徵每滴珍稀干邑的圓潤調和；酒瓶頸部更以19K金環繞，鐫刻獨一無二的專屬限量編號，熠熠金光與刻鏤著細緻龍鱗的金龍盤踞瓶底設計相互輝映。典雅赤紅禮盒飾有浮雕龍甲紋路，完美體現龍騰盛世的壯麗宏偉意象。而雕繪於輝煌盒壁上的葡萄藤、橡木桶，以及代表馬爹利精神的雨燕，與浩然金龍一同翩然起舞，宛如一款華麗絕美的藝術巔峰之作，更將龍年宏偉氣勢和馬爹利勇於挑戰之精神相互輝映，為新年添上無盡奢華，別具收藏意義。

超越三個世紀的大膽飛越 馬爹利以經典干邑與您展翅新年

作為歷史最悠長的干邑酒廠，馬爹利憑藉著精湛的釀造工藝，優雅細緻、柔和滑順的標誌性風味，三個世紀以來，征服了無數貴族名流的味蕾。創辦人尚．馬爹利（Jean Martell）始終堅持對品質的追求，選用四大干邑產區釀造干邑，更精選極為珍罕的邊緣區（Borderies）葡萄進行釀製，賦予馬爹利獨特的花香調性及細膩風味；完整去除果渣並經過兩次蒸餾淬鍊，以細紋的法國托賽橡木桶陳年，打造最為優雅柔順的口感；如此陳釀而生的「生命之水」(Eau de Vie)，仍需經過首席釀酒師精心縝密調和，方能成就一瓶經典的馬爹利頂級干邑。縱然擁有如此深厚的歷史底蘊和歷代傳承的精湛工藝，馬爹利卻從不固守傳統，持續開創干邑的嶄新格局。

從大膽跨界，首創V.S.O.P二次熟成於波本桶中的「馬爹利藍淬燕」，酒液兼具干邑的柔順口感和豐富果香，與威士忌的橡木桶香氣；到跨越東西版圖，應運亞洲人飲食文化而生的「馬爹利名仕」，超越V.S.O.P等級的酒液優雅香醇；同為X.O.等級的傳奇干邑「馬爹利藍帶」，來自邊緣區特有的花果香和紫羅蘭香氣，蘊藏於細緻圓潤的口感中，引人沉醉；而「馬爹利X.O.」對傳統與當代頂級工藝的極致追求，完美平衡大香檳區的強勁馥郁與邊緣區的優雅細膩，揉合木質香調，餘韻如絲滑順綿長，兩款X.O.等級的珍釀刻畫了馬爹利身處巔峰仍不斷精進的極致精神。

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細數每一款馬爹利的誕生，皆呼應了品牌對勇於挑戰傳統和對完美品味的追求。守歲迎新之際，無論是三款2024龍年限定款，或是經典干邑系列，馬爹利皆將酒款打造成藝術之作，展現品牌奢華、經典與自由翱翔的風采，成就了馬爹利超越經典、翱向不凡之地位，不僅是收藏的極致之選，更是迎接龍年的最佳贈禮！

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