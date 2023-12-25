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發票領獎倒數計時！8張千萬元特別獎沒人領 超商顧客佔一半

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
是你嗎？財政部提醒，7-8月發票千萬獎還有8張沒領。聯合報系資料照片
是你嗎？財政部提醒，7-8月發票千萬獎還有8張沒領。聯合報系資料照片

很多人期待統一發票中獎，但也有人明明中獎卻不知道要去領取，財政部今日再下最後通牒，112年7-8月期統一發票領獎期限只到明年1月5日周五止，但竟然還有8張千萬元特別獎沒人領取。

財政部也開出清單，這八張沒有人領取的發票，消費的金額從26到700元不等，其中7-11、全家超商通路的就佔一半，包括：

➊臺北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館

▸食品700元（傳統紙本發票）

➋桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA

▸工資630元（傳統紙本發票）

➌新北市三重區大同北路63號｜7-11

▸飲品等89元（電子發票證明聯）

➍新竹市東區大學路1001號｜7-11

▸飲品26元（雲端發票）

➎臺中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶

▸飲品55元（電子發票證明聯）

➏臺中市烏日區中山路3段1007號｜7-11

▸菸品100元（電子發票證明聯）

➐苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家

▸菸品100元（電子發票證明聯）

➑彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯

▸食品等60元（雲端發票）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子發票 統一發票

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