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發票領獎倒數計時！8張千萬元特別獎沒人領 超商顧客佔一半
很多人期待統一發票中獎，但也有人明明中獎卻不知道要去領取，財政部今日再下最後通牒，112年7-8月期統一發票領獎期限只到明年1月5日周五止，但竟然還有8張千萬元特別獎沒人領取。
財政部也開出清單，這八張沒有人領取的發票，消費的金額從26到700元不等，其中7-11、全家超商通路的就佔一半，包括：
➊臺北市內湖區文湖街81巷6號｜五棧小館
▸食品700元（傳統紙本發票）
➋桃園市桃園區中山路507巷46號｜SKODA
▸工資630元（傳統紙本發票）
➌新北市三重區大同北路63號｜7-11
▸飲品等89元（電子發票證明聯）
➍新竹市東區大學路1001號｜7-11
▸飲品26元（雲端發票）
➎臺中市西屯區黎明路3段26號｜新井茶
▸飲品55元（電子發票證明聯）
➏臺中市烏日區中山路3段1007號｜7-11
▸菸品100元（電子發票證明聯）
➐苗栗縣苗栗市中山路986-4號｜全家
▸菸品100元（電子發票證明聯）
➑彰化縣芬園鄉芬草路2段252號｜全聯
▸食品等60元（雲端發票）
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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