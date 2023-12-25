阿里山林鐵華麗轉身 首輛生態列車「栩悅號」瞭望席可360度旋轉

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天歡慶林鐵通車111周年，北門車站啟用及首輛生態列車「栩悅號」發表，是國內首列有透明駕駛室，瞭望席可360度旋轉飽覽沿途風光。

林保署長林華慶期盼明年阿里山林鐵全線通車，走出國際成為最亮眼的名片。嘉義市長黃敏惠希望興設輕軌將台鐵、高鐵連結，串連縣市阿里山觀光，將阿里山林業及鐵路文化推向國際舞台。

林華慶表示，明年阿里山林鐵將全線通車，除了保有世界級高山鐵道文化資產原汁原味之外，也要與世界級的鐡道旅遊體驗同步，保有傳統核心價值與最好且現代乘坐服務，讓林鐵能走出國際成為最亮眼的一張名片。

黃敏惠說，在嘉義市大家不喜歡等紅綠燈，但是特別喜歡等阿里山小火車通過，這是種幸福。阿里山起點不止在嘉義市，可以延伸至嘉義縣，市府一直在爭取輕軌建設將台鐵與高鐵連結起來，到嘉義可以5鐵共構，串起希望的未來，將阿里山林業及鐵路文化推向國際世界級舞台。

啟動儀式以短篇動畫呈現栩悅號蛻變歷程，紅色柴油機關車與阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」美麗相遇，催生嶄新林鐵改裝車輛「栩悅號」，展現討喜可愛模樣；而栩悅號實車搭配啟用儀式驚喜現身，停靠於北門車站月台並以響亮鳴笛聲應和，有如迎接耶誕禮物，現場歡呼連連。

林鐵及文資處長黃妙修表示，「栩悅號」是林鐵百年來首輛以生態為主題設計的改裝列車。栩悅號以台灣特有鳥「阿里山迎賓鳥」之稱的「栗背林鴝」為靈感發想，以雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作為外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，引導旅客從生態面探索阿里山。

改裝過程以安全為首要，車廂內包廂席、瞭望席等巧思空間設計，配置旋轉座椅可依喜好調整角度欣賞窗外風景，兼顧旅客舒適度及機能性，更是國內首列有透明駕駛室的車輛。栩悅號已於12月20、21日試車完成，預計明年4月正式營運。

嘉義市北門車站今年5月開始進行空間改造及修繕，完整導入阿里山林鐵視覺識別系統，並以醒目的火車紅、幽靜沉穩的森林綠、溫暖和熙的晨光白色系妝點車站細節，而國產材特色售票口、金屬材質車站招牌，新穎的鐵道美學形塑阿里山旅程新入口，12月26日起正式營運，提供票務及旅運服務。