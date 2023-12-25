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國道重車肇事率逾三成 高公局：鄰近工業區是熱區

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國道1號林口交流道示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
國道1號林口交流道示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

國道公路警察局公布大型車造成人員死傷事故，今年截至11月，死亡車禍肇事率為小型車4.28倍，其中國道1號北向林口至三重路段為全線八大傷亡事故熱點第一名。交通部高速公路局表示，重車交通量僅約一成，A1事故今年截至11月就占32%，分析發現交通量大，鄰近工業區、機場港口路段，都是肇事熱區特性。

根據國道公路警察局列出大型車造成人員死亡、受傷事故8大熱點，北部地區包括國道1號北向林口至三重（187件）、南向林口至中壢（110件）；國道3號北向樹林至安坑（99件）、南向南港系統至安坑（57件）。

中部地區包括國道1號南向台中系統至台中（34件）、北向埔鹽系統至彰化系統（33件）。南部地區包括國道1號北向楠梓至高科（51件）、南向台南系統至仁德系統（48件）。

交通部高速公路局交管組長楊淑娟指出，涵蓋大貨車、聯結車的重車，僅占國道交通量比例11%；然而，重車A1（造成人員當場或二十四小時內死亡的交通事故）肇事率，今年截至11月就占了32%。

楊淑娟表示，國道1號北向林口至三重路段為高速公路交通量最高路段，因交通量大，發生事件機率較高，件數呈現連帶也增多。另外，鄰近工業區、機場港口的路段，因大型車出沒數量較多，事故件事也偏高。

她指出，就高公局分析，大型車種前三名肇因為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」及「疲勞駕駛」。除了肇因分析外，「超載」也是引發事故的潛在危險因素，已加強利用科技執法動、靜態地磅設置，對來往車輛載重檢查。

楊淑娟說，管理貨運業者方面，勞動部、公路局各司其職，前者不定期稽核勞工是否超時工作，後者則稽查車輛及管理駕駛員。她呼籲，上路前檢查車輛，夜間行車特別注意，行車安全間距，切勿疲勞駕駛，尤其年將將至，貨運輸業正值忙碌之際，務必多加留意。

國道 林口

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