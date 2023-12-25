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台鐵產工擬春節休假 喊話王國材「不要裝傻」親自溝通

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

台鐵局明年元旦改制台鐵公司，台鐵產業工會不滿津貼發放不公，擬在春節期間發動依法休假，衝擊疏運。台鐵產工今喊話交通部長王國材，不要裝傻，今日最速件發函交通部，籲直接親自溝通。

王國材日前公開表示，留才津貼已實施近一年，不解工會為何現在才提出，會請台鐵局長杜微先溝通，盡量別讓它發生。

台鐵產業工會今天聲明，請王國材不要裝傻，直接與產工溝通。從2022年年底宣布發放留才津貼開始，產工就提出津貼方案不符基層期待，並多次向交通部與台鐵局行文、聲明、召開記者會與協調會，是交通部與台鐵局一年多來不願意面對，直到工會行動才要溝通。

台鐵產業工會表示，既然王國材說自己不知道，就請直接溝通；產工今日已最速件發函交通部，請王國材親自與產工溝通，共同面對問題。

台鐵 交通部長 王國材

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