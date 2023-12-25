八旬老翁吞嚥困難 四年未吃飽 治療後可吃牛腩麵 兒子喜極而泣

彰化縣87歲老先生4年前開始有吞嚥困難情況，體重減輕，讓家人很擔心，直到日前到員榮醫療體系員榮醫院復健科進行四次的吞嚥治療，老先生終於可以正常進食，甚至可吃牛腩麵，他的兒子在臉書發文說，聽到父親說「終於有吃飽的感覺」，讓他喜極而泣。

「我們都會老，都會退化，但請回憶你是如何長大的，就會知道如何善待爸媽的暮年。」老先生的兒子在臉書寫下這段感性的話，有不少臉友詢問家中長輩也有同樣困擾，不知如何治療。

老先生的兒子說，4年來父親體重越來越輕，原本一度以為罹癌，還去做了全身MRI高階健檢，但未發現腫瘤，也做了三次胃鏡，證明食道沒問題，但因吃東西容易嗆咳，父親愈吃愈少，寧可餓肚子，也不願冒著嗆到的風險多吃一點，體重因此一路往下掉，後來連吞藥丸都有困難，即使很苦的藥也要咬碎才能吞下去。

員榮醫院復健科主任陳冠霖表示，吞嚥看似很容易，其實要用到隨意肌與不隨意肌肌群，由6條腦神經和大約40條受支配的上消化肌肉控制，隨著人老化，慢慢地會有吞嚥困難情形，通常45歲之後就會發生，如喝水時容易嗆到等，造成吞嚥困難的原因很多，包括肌肉萎縮、組織彈性下降、唾液減少和大腦反應下降等。

但老人吞嚥困難常被認為是老化的一部分，而被忽視，員榮醫療體系員榮醫院由復健科、牙科、神經內科、家醫科、胸腔科及社區醫療部跨團隊整合，協助有吞嚥困難的老人家，能重新從口進食。

語言治療師許哲維說，患者因為年齡大，喝水常會嗆咳，加上口腔肌肉退化及喉嚨上抬力道不足，因此吃完東西後，會有殘渣留在喉嚨，患者常要用力咳一下清喉頭，導致患者寧可餓肚子，也不願多吃一點。

團隊評估後先透過包舌運動以及舌頭伸展運動來訓練舌頭肌力與靈活度，再藉由姿勢調整以及不同質地食物練習進食，進食過程中搭配四頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀)機器貼在患者喉部，機器會發出電流刺激吞嚥困難患者喉部肌肉收縮，將個案吞嚥的能力以視覺化及數據化的方式呈現，並透過電刺激的輔助，逐步訓練進食的穩定度，有效減少進食嗆咳問題。