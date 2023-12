安全完善的高品質售後系統 帶領全台頭家安心駛向2024

台灣戴姆勒亞洲商車「歲末迎新-健檢活動」12/20正式開跑

26項免費全車安心檢查 X 13項保養零件更換優惠 雙重優惠更安心

加碼祭出FUSO堅達全車系好禮大回饋 一起賺更多、省更多、迎新年

FUSO及Mercedes-Benz Trucks商用車台灣總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」(以下簡稱 DTAT)長期深耕台灣市場,為提供車主和頭家最完善的售後服務,並守護車主行車安全,不只長期投注研發高品質且多樣化的車用零件,並擁有同級商用車品牌最多的服務據點,更定期培訓專業的原廠技師,滿足車輛不同階段的維修需求。在年末時節,為了感謝客戶長久支持,即日起至2024年2月10日止,推出「FUSO商用車-歲末迎新健檢活動」,只要至全台裕益汽車營業/服務據點,即可由專業原廠技師為車輛進行「26項免費全車安心檢查」,包含動力系統、冷卻系統、尿素系統、底盤系統、輪胎系統;並針對五期、六期堅達全車系提供「13項保養零件更換」最高64折優惠,有效降低養護成本、兼顧經濟效益性,讓DTAT陪伴全台頭家一起安心駛向嶄新的2024年!

研發多樣化車用零件 為頭家提供最完善售後服務 開啟每段安心旅程

安全完善的高品質售後系統,是車主最重視的服務環節,戴姆勒亞洲商車(DTA)透過高科技的研發技術,研發多元的車用零件,包含FUSO GENUINE PARTS原廠零件、FUSO VALUE PARTS超值零件,以及FUSO REMAN PARTS再生零件等3種規格,讓車主可依本身需求及車輛狀況選擇適合的零件,維持車輛性能並提升耐用度表現,確保行駛順暢。

●FUSO GENUINE PARTS原廠零件

FUSO GENUINE PARTS 原廠零件以追求細緻且出色的耐用性為目標,不但提供車輛使用的安全性及整體經濟效益,並且讓車輛維持在最佳狀態,同時延長車輛的使用壽命。使用FUSO原廠零件配備得以確保每一輛FUSO車款都可擁有最高水準品質及最好的適配性,來提高耐用度及給車主滿意的服務。

●FUSO VALUE PARTS|超值零件

與每位頭家長期穩定的合作,是FUSO自成立以來堅持不變的經營理念。理解顧客會有不同的維修成本考量,因此為讓客戶享有更經濟的維修選擇,FUSO提供由 Mitsubishi Fuso Trucks and Bus Corporation(簡稱 MFTBC)原廠另行研發,經過重重嚴格品質測試的「FUSO VALUE PARTS超值零件」,讓車主過了車輛保固期後仍能安心選擇使用。

●FUSO REMAN PARTS|再生零件

節能與環保一直是台灣戴姆勒亞洲商車關注的議題,為了引領產業邁向更永續的新時代,比照與原廠零件相同品質設計的基礎,將回收的FUSO原廠零件再製推出「REMAN PARTS再生零件」。過程中亦受原廠嚴格品質把關,確保零件狀態完好如新,且安全無虞才能交付車主,同時以極具吸引的價格輔以高品質,讓車主能為地球盡一份心力。

歲末加碼祭出FUSO堅達全車系好禮大回饋 帶領頭家一起賺更多、省更多

除了守護車主行車安全的「歲末迎新-健檢活動」,台灣戴姆勒亞洲商車更推出「FUSO堅達全車系好禮大回饋」活動,只要於2023年12月31日前,完成FUSO堅達全車系新車訂購及交車(完成付款並開立發票),即可享有業界同級車最高8年20萬公里動力系統延長保固*。此外,FUSO堅達五噸新車於年底前完成領牌,更加碼贈送5萬公里5次原廠零件免費全車保養。在2024年,讓DTAT帶領全台頭家一起賺更多、省更多,攜手創造更豐盛的嶄新一年!