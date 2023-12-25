寒冷耶誕節跨年冷空氣再襲 北東看元旦曙光要碰運氣

今天是耶誕節，中央氣象署表示，冷氣團影響，今天至明晨各地可能下探10度以下。明天冷氣團減弱，溫度漸升，至周三各地白天高溫20度，留意周三、四各地易雨。除了周六東北季風減弱，周四起至跨年假期，受一波波冷空氣影響，北部溫度略降；跨年日是否達冷氣團等級，尚待觀察，因北東多雲局部雨，要看元旦曙光可能得碰運氣。

中央氣象署上午發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能降至10度以下。今晚至明日上午，台南以北、宜蘭及金門局部地區，亦有10度以下氣溫機率。

另外，中央氣象署上午發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風；東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象署預報員謝佩芸指出，受冷氣團影響，今晨中南部感受寒冷，加上輻射冷卻效應影響，今晨最低溫普遍出現在中南部內陸近山區，包括嘉義竹崎8度、雲林古坑8.1度、彰化芬園8.3、南投名間8.4、馬祖南竿8.5。此外，今晨西半部地區到宜蘭，許多地方低溫不到12度，同樣感受寒冷。

她說，今天白天天氣晴朗，開始有陽光照射，氣溫陸續回升，北部宜花高溫15至18度；中南部高溫21至23度，留意日夜溫差大。

今天入夜後，冷空氣持續影響，直到明天清晨，溫度仍低，尤其宜蘭到西半部低溫普遍11至13度，特別提醒新竹以南到台南、金門今晚至明晨可能出現局部10度左右低溫。

謝佩芸指出，明天白天冷氣團減弱，溫度逐漸回升，周二至周三各地白天高溫20度，感受舒適、溫暖。周四另一波一波東北季風增強，北台灣溫度略降，影響至周五。周六東北季風減弱，下周日（31日）又有另一波較涼東北季風。

降雨型態方面，今、明天台灣附近水氣減少，僅東半部零星降雨，雨勢亦少。周三至周四，台灣附近水氣增多，因南方雲系影響，加上東北季風增強，各地有雨。