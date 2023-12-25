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台灣農地消失中…屏東、台南全國前2名 環團 ：無限制開發是原因

聯合報／ 記者鄭惠仁劉星君／連線即時報導
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是在農地上蓋工廠。圖／南市地政局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是在農地上蓋工廠。圖／南市地政局提供

屏東、台南近5年衛星變異點監測通報數分別達9675件、8737件，分居全國前兩名，雖兩縣市政府都強調其中合法數量約有4、5成，環團認為凸顯廢棄物濫倒及農地、魚塭違法遭開發嚴重，痛批光電場、廢棄物濫倒等無限制開發是造成變異點大增原因，「太多不該開發的土地遭開發」，連網路上都可見教導農地變更非農地的辦法，農地已逐漸在消失，應落實國土計畫。

內政部國土管理署衛星變異點監測2019年至今累計通報案件，屏東9675件是全國最多，台南8737居次，為6都第1。辦結量也以屏東9447最多，其次是台南7538件，台南因通報母數多，辦結率86%僅為6都第4，但不論通報量或辦結量都是六都第一。

台南市政府分析近5年通報數量，全國在2021、2022年通報數都大增，台南在這兩年每年通報數也超過2600件，都是全國最多。市府積極查處下，今年通報量已下降至1620件，較去年下降4成，但環團認為台南衛星變異點監測通報件數仍是居高不下。

台南社大研究員晁瑞光指出，前幾年通報件數增多，剛好是台南光電場設置高峰，許多農田、魚塭變成光電場，加上廢棄物亂倒情形嚴重，更有「北廢南倒」的情形發生，變異點暴增，今年件數雖較前兩年減少，但不僅數量仍高，上半年843件，下半年至今再增近800件。

晁瑞光認為，毫無限制性開發又缺乏配套措施，各種後遺症發生，有魚塭填土做漁電共生，填的土卻有水泥塊，有的則是回填不明灰碴類的非乾淨土，試想數十年後，不種電了，可再恢復生產嗎？在台南看到許多重劃區正在辦理，大量綠地消失，過度的開發讓節能減碳成空談。

「國土計畫是要保護土地」晁瑞光說，但許多農地甚至特農地都遭開發，「不應開發而被開發」，也沒恢復原狀，有的還合法化；網路上還可見教導農地變更非農地，以及社群充斥仲介農地投資等訊息，都可能是不當開發危機，應有效防止。

台南市地政局指出，眾多變異點中有很多合法，台南8737件就有4685件經現勘為合法，衛星監測是依據顏色、光譜來判定變異點，可能犁田後或改種作物都會因顏色不同被認為是變異點。以光電場而言，搭建時會被判定是變異點，但因是核准設置屬於合法。

地政局發現很多地主不了解令或誤解法規，導致違規而受罰，違規件數以農地非法建物最多，其次是亂鋪水泥，第3多則是堆置廢棄物及營建土石方。

屏東縣政府地政處長陳錦屏說，變異點是指衛星拍攝土地現況前後期（1個月內到2個月之內）有差異，國土管理署透過衛星航拍地表變化，只要土地光譜顏色變化，有拍到變異就會通報地方政府，像檳榔園廢園後，農民砍掉檳榔樹後翻土，從綠地變光禿禿，也是變異點查報。

屏東因為農地多，相對通報案件也多，常見違規樣態最多是農地鋪水泥、搭鐵皮屋、貨櫃屋，甚至有些蓋起豪宅等情況，屏東縣近5年來通報件數雖是全國最多，但合法數為4成多，會加強宣導土地使用觀念，農民不諳法規不小心觸法時能輔導的就協助輔導合法化，同時也會執行斷水斷電來遏止違規使用。

台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分農地鋪上水泥停車。圖／南市地政局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分農地鋪上水泥停車。圖／南市地政局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是濫倒廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是濫倒廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是在農地上蓋工廠。圖／南市地政局提供
台南市衛星變異點居高不下，偵測發現的變異點，有部分是在農地上蓋工廠。圖／南市地政局提供

台南 農地 屏東縣政府

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