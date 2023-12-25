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101跨年溼答答？ 賈新興：周日午後冷氣團襲台 影響到元旦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
101跨年天氣多雲偶飄毛毛雨，元旦曙光花東及恆春半島多雲。本報資料照片
101跨年天氣多雲偶飄毛毛雨，元旦曙光花東及恆春半島多雲。本報資料照片

跨年元旦天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，101跨年天氣多雲偶飄毛毛雨，元旦曙光花東及恆春半島多雲。

今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。賈新興表示，明天各地天氣穩定，周三宜花東多雲，傍晚起南方水氣移入，高屏及台東有局部雨，深夜至周四中午前， 嘉義以南及宜花東有局部短暫雨。

賈新興說，周五至周六清晨北北基宜有局部短暫雨，周日午後至明年1月1日下周一受大陸冷氣團影響，周日晚上前桃園以北及宜花有局部短暫雨，下周一花東有零星短暫雨，下周二至下周三各地天氣穩定。

賈新興表示，展期資料顯示，明年1月10日至月底北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多。氣溫方面，1月中旬起相對偏暖機率高。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，經歷寒流的冷，冷氣團就不算什麼了。預期未來幾天顯著回溫，不過有些預測跨年到元旦有波冷空氣接近，這仍有變數，再觀察一下會較合適，不過不是寒流等級，可以放心。

冷氣團 賈新興

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