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南投中寮7.5度全台最冷 鄭明典曝中南部降溫比北部明顯原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天北部白天最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。本報資料照片
今天北部白天最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。本報資料照片

中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫是南投縣中寮7.5度，其次是嘉義縣竹崎8.0度、雲林縣古坑8.1度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中南部的降溫比北部明顯，主要的差異在雲量，「輻射冷卻」，晚起就沒感覺了。

氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午高雄以北、宜蘭及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，注意防範。

低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫約11、12度，中南部及花東也會降到12至15度，氣象署說，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度，要留意溫度的變化。降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今晨還是冷，尤其中南部受輻射冷卻效應影響，溫度普遍比北部還低。明天起氣溫明顯回升，一直到12月31日周日白天，各地白天高溫都有機會在20度以上。下一波冷空氣約在12月31日下半天報到，目前預測冷空氣不會太強，約大陸冷氣團等級。

冷氣團

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