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冷氣團發威 南投中寮7.5度 跨年元旦注意東北季風影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
這波冷氣團或強烈大陸冷氣團，持續影響到明天清晨。今天北部、東北部高溫14-16度，中南部及東南部19-23度，日夜溫差明顯。本報資料照片
這波冷氣團或強烈大陸冷氣團，持續影響到明天清晨。今天北部、東北部高溫14-16度，中南部及東南部19-23度，日夜溫差明顯。本報資料照片

昨天冷空氣再次南下，並在今天清晨也持續再影響。天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天清晨的平地低溫極值相當明顯，特別是在較晴朗的西半部地區，在清晨受到輻射冷卻作用的影響，最低溫出現在南投中寮7.5度，其次是雲林古坑8.1度，這波冷氣團加上清晨輻射冷卻作用，帶來氣溫變化相當明顯。

今天這波冷氣團或強烈大陸冷氣團，持續影響到明天清晨。方俊元表示，今天白天高溫上升幅度會相比過去幾天來的明顯些，主要是環境上整體的水氣較少，在白天日照的加溫會比較強一些，北部、東北部高溫可以來到14-16度，中南部及東南部則是19-23度，日夜溫差相當明顯。

天氣方面，方俊元表示，本波冷氣團所帶來的環境較乾，各地天氣相對較穩定，沒有明顯的降雨機會。今天只有北部及東北部雲量會稍微多一些以外，其餘各地晴到多雲的穩定天氣。

明天清晨仍會受到這波冷空氣影響，清晨仍會有低溫發生的情形。方俊元表示，但很快地在白天後，冷空氣就會隨著大陸冷高壓東移後逐漸減弱，各地白天高溫也會回升到20度以上。這波較乾的環境影響，各地天氣晴到多雲。宜蘭雲量比較多，甚至有短暫飄雨機會。

方俊元表示，今天直到下周一元旦，暫時沒有太明顯冷空氣要南下影響，在這一周天氣都是東北季風的強弱變化，及在台灣附近的水氣變化為主。

他說，周三、周四南方海面有一波水氣有機會影響到台灣，各地天氣會轉差一些，但整體的降雨仍是會以迎風面地區為主，其餘地區則是雲量會增多，不排除也偶爾有零星短暫降雨的機會。

冷氣團 低溫

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