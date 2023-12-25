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冷氣團探8度低溫 吳德榮：跨年元旦偏乾冷空氣仍待觀察
昨天下半天起全台再度轉冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，這波冷空氣，台北觀測站最低氣溫13.8度，雖僅符合大陸冷氣團定義，但今晨中南部空曠地區因強輻射冷卻，仍出現較低的氣溫。
今天平地最低氣溫前3依序為南投中寮7.7度、雲林古坑8.1度、嘉義竹崎8.3度；而各地區平地最低氣溫約在8至12度。今晨觀測資料顯示，北部、東半部有消散中的雲層；陸上無降水回波，東半部零星飄雨。
吳德榮表示，今天至明晨受大陸冷氣團影響，天氣晴朗，陽光下北偏涼、南舒適，入夜仍偏冷，應注意保暖。今天北部11至18度，中部8至23度，南部9至25度、東部12至25度。
吳德榮說，明天白天起至周三各地晴朗，氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，早晚涼，日夜溫差大。周三晚至周四南方水氣逐漸移入，為各地帶來局部短暫降雨的機率，山區機率高於平地、亦較明顯。周五水氣東移、各地好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨。
至於跨年元旦天氣，吳德榮表示，周六晚起至下周一元旦偏乾的冷空氣影響，東北季風或略強一些，西半部晴朗，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；各國模式模擬尚不一致、且都還在調整，應持續觀察。
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