「熄燈之後，經典永存」誠品信義18年暢銷書榜2023聲量TOP 10 這些好書一生必看

書店熄燈，經典猶在

陪伴許多人走過無數個閱讀時光的誠品信義店於今（24）日平安夜熄燈，由誠品生活松菸店接手下一間24小時書店。自2006年開幕以來，誠品信義店成為不少愛書人重要的回憶角落，2020年在敦南誠品熄燈後轉為24小時書店，更為讀者們帶來許多漫漫長夜裡的溫暖時光。隨著熄燈日來臨，大家的回憶也進入倒數，誠品信義店特別於3樓FORUM策畫「遊逛．最終回──信義18年回顧展」，讓人重溫在此度過的每一個燦爛時刻。

在回顧展中，除了各種珍貴的影像紀錄外，誠品也首度公開了信義店成立至今18年來的暢銷書榜，涵蓋文學、心理、科普、哲學等多元領域的書籍，本本都是經典。在這100本誠品信義暢銷書單中，哪些作品在今年依然有著超高的網路討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出誠品信義18年暢銷書榜中的2023年網路聲量Top 10！在書店熄燈後，這些經典仍會持續被人們所閱讀，歷久彌新。

【誠品信義18年暢銷書榜完整名單】

image source: 誠品生活提供

NO. 10 《異鄉人》（L'etranger）

作者：阿爾貝．卡繆（Albert Camus）



出版社：麥田出版社

誠品信義18年書榜排名：第63名

《異鄉人》為法國作家卡繆的經典作品，這部小說於1942年在法國出版，並且在1957年獲得諾貝爾文學獎，是非常經典的文學著作。故事描述在母親的葬禮上表現漠然的主角莫梭（Meursault），因為殺害一名阿拉伯男子被判決死刑。在等待死刑的過程中，莫梭逐漸滿溢的情緒終於爆發，開始宣洩對於社會道德框架的不滿。

《異鄉人》被奉為20世紀現實主義、存在主義文學的經典，小說中的觀點也常被用以解釋卡繆的荒謬主義及存在主義哲學，同時更是世界報20世紀百大書籍中的第1名。本書出版多年，至今仍是必讀的文學經典，也長年攻佔各大暢銷書榜，「異鄉人是我18歲的啟蒙經典，心中TOP 1」、「推，開啟我看書的起源」、「主角那種對任何事都超然處之的態度很吸引人」。

image source: 誠品線上

NO. 9 《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）

作者：丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）



出版社：遠見天下文化出版股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第33名

《快思慢想》為2002年諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼於2011年出版的作品，涵蓋了行為經濟學、工程學及醫學等多個領域的深度內容，於2012年獲得美國國家學院知識傳播獎的最佳創作獎，也在世界各國出版並成為熱門暢銷書。

在《快思慢想》中，介紹了許多知名的經典行為實驗，從中剖析人們的思考模式和心理因素影響，書中的內容引導人探尋生活中每一個行為和決策背後的原因，這些理論可以廣泛地被運用到個人生活、職場、消費經濟甚至國家政治關係上。此外也從多方論證中推翻人的決策出於「理性」的假設，並點出「直覺偏見」和「邏輯捷徑」如何不知不覺影響人們的行為，顛覆了許多人原本的思考模式，「我是心理學背景，非常愛這本書」、「絕對值得買原文版」。

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NO. 8 《情緒勒索》

作者：周慕姿



出版社：寶瓶文化事業股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第37名

由知名心理師周慕姿所著的《情緒勒索》熱銷超過25萬冊，同時帶起有關「情緒勒索」的討論熱潮，讓許多人開始重視相關問題。本書在2017年獲得「金石堂十大影響力好書」，以及誠品書店人文科學類銷售冠軍，也登上同年博客來年度暢銷排行榜Top 2，作者周慕姿更獲選當年度百大作家。

目前《情緒勒索》已在中國、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼等多個國家出版，書中討論了各式各樣常在生活中出現的情緒勒索。即使是非常信任的朋友、同事甚至是關係緊密的伴侶、家人，還是常常會有某些話語或行為讓人感到壓力、想逃離，長期陷於情緒勒索下最終會導致關係的崩壞。本書帶領讀者認識情緒勒索，同時提出如何擺脫，「這本書很不錯，邏輯清晰易懂」、「臺灣讀者能有我國文化的諮商師寫這本書，實在是幸運」。

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NO. 7 《最後14堂星期二的課》（Tuesdays with Morrie）

作者：米奇．艾爾邦（Mitch Albom）



出版社：大塊文化出版股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第86名

米奇．艾爾邦以溫暖人心青少年文學作品著稱，代表作《在天堂遇見的五個人》、《最後14堂星期二的課》都透過文字給了許多人力量。《最後14堂星期二的課》中，作者在恩師生命中的最後幾個月，藉著每週二探病時光的談話，讓步入社會後變得冰冷麻木的心靈一點一點回溫，重新拾回生活的動力。

在人生的最後關頭，米奇的老師墨瑞直面死亡的恐懼與脆弱，放下情緒的枷鎖後，在生命倒數之際以通透清明的心境，看穿學生內心的迷惘與彷徨，透過最後14堂星期二的課，用智慧與溫暖為其指引方向，「閱讀完整本書後心中充滿滿滿感動」、「讀這本書，就好像遇到了一位好老師一樣」。

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NO. 6 《你的善良必須有點鋒芒》

作者：慕顏歌



出版社：采實文化事業股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第26名

攻佔各大書店暢銷排行榜的《你的善良必須有點鋒芒》熱賣超過10萬冊，書中直擊大家內心痛點的內容，讓許多人看了猶如醍醐灌頂。善良是一種選擇，但不等於妥協或吃虧，本書透過直指人心的觀點與有力度的文字，重新寫下新時代的「善良」定義，告訴讀者「善良」應該要有標準、有底線，同時也帶有力量。

「好說話」其實只是沒有原則，「溫和」其實只是懦弱，「一視同仁」是學不會說「不」，本書帶領大家重新思考何謂「善良」，並且教會人如何建立一個「有原則」、「有底線」的善良，「內容戳進心坎裡」、「本書給我很大的啟發，雖然不是同意所有觀念，但大部分都很受用」。

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NO. 5 《達文西密碼》（The Da Vinci Code）

作者：丹．布朗（Dan Brown）



出版社：時報文化出版企業股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第81名

美國知名懸疑推理小說作家丹．布朗以融入密碼學、符號學、科技、宗教、藝術等廣大知識量的小說作品聞名，《達文西密碼》、《天使與魔鬼》等知名代表作暢銷全球。《達文西密碼》更是打破紀錄在美國賣出750萬冊，上市後一週就登上《紐約時報》暢銷書排行榜，成為有史以來最賣座的小說。

《達文西密碼》中對於達文西的畫作及其他文藝復興時期藝術作品的解析，讓許多讀者被深深吸引，從中一窺歷史、宗教與藝術的深度世界。精彩的內容開創了「歷史驚悚」類別小說的新浪潮，更在臺灣被喻為「全球驚悚小說之王」，「後面絕對能讓你看到停不下來，欲罷不能」、「看完書以後，有一種打開新世界的感受」。

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NO. 4 《被討厭的勇氣》（嫌われる勇気）

作者：岸見一郎、古賀史健



出版社：究竟出版社股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第2名

阿德勒（Alfred Adler）與佛洛伊德（Sigmund Freud）、榮格（Carl Gustav Jung）等人並稱為「心理學三巨頭」，岸見一郎、古賀史健兩名日本學者透過《被討厭的勇氣》梳理其經典理論，被許多人奉為改變一生的著作。為什麼人們總是在意別人的期待、總是感到自卑？為什麼難以真實感受到幸福？一切都是因為缺少了「被討厭的勇氣」。

「所謂自由，就是被別人討厭。」書中一針見血地點出了獲得自由所需付出的代價，想要自由就必須有所覺悟，這樣的覺悟並非要人變得「惹人厭」，而是要「不怕被討厭」，「阿德勒的觀念初次接觸的讀者來說會有蠻大的衝擊」、「這本書很顛覆我的邏輯，以我從來沒有思考過的方式呈現」、「這本書算是直接刺進我心裡最底層」。

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NO. 3 《世界是平的》（The World is Flat）

作者：湯馬斯．佛里曼（Thomas Loren Friedman）



出版社：雅言文化出版股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第19名

《世界是平的》自2005年出版以來攻佔世界各國暢銷書排行榜，書中的理論和觀點影響力甚大，許多名校都將《世界是平的》列為推薦閱讀書單，讓學生透過這本書思考自己的未來。書中的內容深入探討21世紀全球化的過程，點出在這個逐漸被抹平的世界中，個人與公司如何在過程中獲得權力。

書中各章節以不同實例深度解析世代的產業及經濟現況，並給出全球化之下的發展建議，被許多人奉為必讀經典，本書也在2008年被改編成電影並獲得好評。鴻海創辦人郭台銘於今年8月訪美行程中與作者湯瑪斯佛里曼會面，更讓這本書再度引發討論，「作者提供的例子和故事都很有趣」、「內容很豐富的一本書，書中述說了很詳盡的世界發展過程，值得一看」。

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NO. 2 《原子習慣》（Atomic Habits）

作者：詹姆斯．克利爾（James Clear）



出版社：方智出版社股份有限公司

誠品信義18年書榜排名：第8名

一出版就攻佔各大排行榜的《原子習慣》，對許多人而言是自我改變的契機，成為各界廣為流傳的指標性書籍。每天進步1%，一年後將會進步37倍，每天退步1%，一年後將會弱化到趨近於0。透過每天建立原子般細微的習慣，長期下來就能為人生帶來豐厚的成果。

書中提出的「複利效應」，讓讀者從中理解到細小的習慣累積所帶來的巨大差異，作者以生物學、心理學及經神科學等專業科學角度，再加上自己的親身經驗，打造出一套簡單易懂並且容易執行的「行為改變四法則」，許多人因為這本書建立起自己的「原子習慣」，並且為人生帶來巨大的改變，「閱讀之後給了我很多新的觀念與想法」、「書中教導讀者多種培養習慣的方式，受益良多」。

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NO. 1 《解憂雜貨店》（ナミヤ雑貨店の奇蹟）

作者：東野圭吾



出版社：皇冠文化出版有限公司

誠品信義18年書榜排名：第4名

由日本超人氣作家東野圭吾所著的《解憂雜貨店》，是一部溫暖人心的作品。開在僻靜街道旁的「解憂雜貨店」，只要將煩惱寫在信上投入雜貨店的信箱，隔天就能拿到解答。全書以不同人物的不同煩惱所組成，看似各自獨立的短篇故事，其實都有著小小的關聯，彼此相互牽動著。

許多人在每一個煩惱與解答回信中看見了自己，在閱讀《解憂雜貨店》的過程中，心中的煩憂彷彿也跟著被好好接住並且獲得解答，暖心的劇情中融入了東野圭吾擅長的推理元素，感動許多人的內容在世界各地熱銷，後續也改編成電影及舞臺劇，「看似故事內容平淡卻環環相扣，看完後腦中仍會一直回想故事情節、人物之間的關聯，很喜歡這本書」、「東野圭吾不曾讓人失望，故事很溫暖」。

image source: 誠品線上

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『誠品信義18年暢銷書』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統